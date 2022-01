Netflix'in yeni dizisi Sexy Beasts'in fragmanı yayınlandı

Ünlü yayın platformu yeni bir diziyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Daha önce Too Hot to Handle ve Love is Blind gibi dizilerle başlatılan Reality Show türü koleksiyonuna yeni bir yapım daha geliyor. Bu dizinin isminin Sexy Beasts olacağı daha önceden açıklanmıştı. Peki Sexy Beasts’in konusu nedir?

Gençler arasındaki klasik flört aşamalarının ilki olan dış görünüşün anlatıldığı yapımda farklı kıyafetler giymiş kişilerin arasındaki olaylar anlatılıyor. Dizinin ilerleyen kısımlarında dış görünüş, cinsellik gibi fiziksel özelliklerin bir ilişkide önemsiz olduğu asıl önemli şeylerin karakter, merhamet, sevgi gibi duygusal özellikler olduğu izleyenlere anlatılıyor.

Yerine göre cinsel konuşmaların da yer aldığı dizi, IMDb’de şuanlık 5,6 puan alarak ortalama bir performans gösterdi. Sexy Beasts’in ilerleyen haftalarda yayında olacağı tahmin ediliyor.