Netflix'in Trol Avcıları Titanlar Yükseliyor film konusu nedir?

Netflix’de filmin konusuna bakanlar şu tanım ile karşılaşmaktadır:

“The Arcane Order, dünyayı insanlardan uzak tutmanın, öldürmenin planlarını yapıyor. Yeni bir düzen inşa etmenin ve arınmaya gidilmenin hayallerini kuruyor. “

Bu filmde “Trol Avcıları”, “ 3 Altında”, “Büyücüler” isimli yapımlarda bulunan kahramanlar ortak bir hedef için bir araya gelmektedir. Bu grubun karşısında ise karanlık güçler olarak tanımlanan bir grup düşman vardır.

Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor filmi seriye yeni başlayacaklar için oldukça heyecanlı bir yapım. Bunun yanı sıra serinin diğer filmlerine göre en iddialı ve en heyecanlı hikayesi olarak ön plana çıkmaktadır. Biraz öncede belirttiğimiz gibi her ne kadar çocuk kategorisinde bulunan bir filmde olsa büyüklerin de severek ve ilgi duyarak izleyecekleri bir yapım olduğu yadsınamaz. Filmde bulunan Jim, Archie, Steve, Aja ve diğer karakterler oldukça başarılı hazırlanmış ve neredeyse kusursuz denecek kadar iyiler.