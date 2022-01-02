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Netflix'in Trol Avcıları Titanlar Yükseliyor film konusu nedir?

Netflix'de yayınlanan Trol Avcıları Titanlar Yükseliyor filminin konusu ve yorumları oldukça merak ediliyor. Film severler bu yeni filmi izlemeden önce konusu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Trol Avcıları Titanlar Yükseliyor filminin konusu nedir? İşte detaylar...

02 Ocak 2022 Pazar 15:17
Netflix'in Trol Avcıları Titanlar Yükseliyor film konusu nedir?
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Netflix’de filmin konusuna bakanlar şu tanım ile karşılaşmaktadır:

 “The Arcane Order, dünyayı insanlardan uzak tutmanın, öldürmenin planlarını yapıyor. Yeni bir düzen inşa etmenin ve arınmaya gidilmenin hayallerini kuruyor. “

Bu filmde “Trol Avcıları”, “ 3 Altında”, “Büyücüler” isimli yapımlarda bulunan kahramanlar ortak bir hedef için bir araya gelmektedir. Bu grubun karşısında ise karanlık güçler olarak tanımlanan bir grup düşman vardır.

Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor filmi seriye yeni başlayacaklar için oldukça heyecanlı bir yapım. Bunun yanı sıra serinin diğer filmlerine göre en iddialı ve en heyecanlı hikayesi olarak ön plana çıkmaktadır. Biraz öncede belirttiğimiz gibi her ne kadar çocuk kategorisinde bulunan bir filmde olsa büyüklerin de severek ve ilgi duyarak izleyecekleri bir yapım olduğu yadsınamaz. Filmde bulunan Jim, Archie, Steve, Aja ve diğer karakterler oldukça başarılı hazırlanmış ve neredeyse kusursuz denecek kadar iyiler.



Son Güncelleme: 02.01.2022 15:17
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NetflixTrolAvcılarıFilmTitanlarYükseliyor
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