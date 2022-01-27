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Netflix'den Outer Banks 2. sezon açıklaması

Netflix’in en ilgi gören dizisi olan Outer Banks, 2.sezon çekimlerine başladı. Kadrosu ile ilgi gören dizi ne zaman yayınlanacak? Kadro dışı kalanlardan geri dönenler olacak mı? Olayların nasıl değişeceği hakkında meraklar devam ederken izleyicilerle gelişmeler paylaşıldı. Outer Banks dizisi hakkında merak edilenler haberimizde

27 Ocak 2022 Perşembe 20:07
Netflix'den Outer Banks 2. sezon açıklaması
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Outer Banks dizisi hakkında çıkan haberler doğrultusunda 2. Sezon çekimlerinin başladığı duyruldu. Lonas Pate, dizinin ‘’dört sezonluk bir roman ‘’ olduğunu belirterek dizi hakkında alay konusu haline geldi. Jonas Pate, EW’ye yazar ekibinden gelen haber ile yeni sezonun kağıda döküldüğünü ve Netflix platformu tarafından bildirildi.

2. sezonu çekilmeye başlayan dizi de değişikliklerin ardından katı kısıtlamalar da getirildiği belli oldu. Dizinin ekip üyeleri ve Reddit AMA da yeni sezon için iyimser bir yaklaşım sergiledi. 2. Sezonun yayınlanmasının %95 gibi büyük olasılıkla seyircilerle buluşacağı tahminini söyledi. 4 Mayıs 2020 tarihi ile birlikte dizi değişiklikler olduğunu söyledi.

Outer Banks, Netflix’te tutulabildi mi?

Netflix üzerinden seyircilerle buluşan dizi sevildi mi? Soruları yapım ekibi tarafından merak konusu oldu. İzlenmeler için resmi sayısal veriler açıklanmadı. Fakat Netflix’in özelliklerinden olan dizi takibi yapılarak Outer Banks’ın sevildiği hakkında bilgiler alınabiliyor.

Yapılan bazı tespitlere göre FlixPatrol dizi tespiti yaparak 5321 puan topladığını ve 2020’deki yayınlanan dizilerde en popüler 19. Unvanı aldığını açıkladı.

Outer Banks da 2. Sezon heyecanı

İlk sezonu ile beğenileri toplayan dizi konusu ile herkese heyecanlı anlar yaşattı. Ticaret gemisi ile beraber batan 400 milyon dolarlık altının gizlendiği yerde görülen bir hazine haritası kullanan bir grup genci takip edilmesi ile başladı. Bu durum sayesinde verilen komutlar heyecanı arttırmaya devam etti. Bütün uğraşlar sonucunda Ward hazineyi çalmayı başarır.

İlk sezonun sonunda yaşanan ölüm herkesi meraklandırdı. John B, Ward’ın babasının cinayetini suçluyor. Gelecek sezona bırakılan cinayetin gerçekliği sabırsızlıkla izleyiciler tarafından bekleniyor.

Dizide yaşanan olaylar arasında yapılan tahminler sürerken sonuçlanmayan olaylar da akıbetini sürdürüyor. Yapılan tahminler arasında Sarah ile Wheezie ile iletişime geçtiğini ve bir süre Bahamalar’da kalacağı görüldü. Fakat bazı izleyiciler tarafından uçağın Bahamalar’a bile gitmeyeceğini söyledi.

İzleyicilerin yaptığı bazı tahminler şöyle;

  • John B. yıllardır aradığı annesini buluyor.
  • Kaybolan altınların nerde olduğunu bulurlar.
  • JJ Kiera ile yaşamaya başlayacak.

Yapılan tahminler içerisinde belki de en tuhaf gelecek olanı 2. Sezon da herşeyin farklı boyuta geçiş yapacağıdır.

Outer Banks izleyicilerinin dizi konusunda en büyük kaygılarından birisi ise dizinin yazıyı sürdürmesi ve bazılarının Riverdale’den ayak izlerini takip etmeyecek bir durum haline getirmesidir. Dizi hakkında çıkan haberler arasında oyuncu kadrosunda değişiklik yapıldığı da belirtiliyor. Fakat kimlerin diziden çıkıp kimleri katıldığı hala yayınlanmadı.

Elizabeth Mitchell güncel olarak The Santa Clause 2, Lost and Frequency ile akıllara kazınan 2. Sezon için rol alacağı söylendi.

Outer Banks hayranlarıın sabırsızlıkla beklediği yeni sezon, Netflix izleme açısından hata payı verdiği de belirlendi.



Son Güncelleme: 27.01.2022 20:07
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Anahtar Kelimeler:
NetflixOuter Banks2.sezon
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