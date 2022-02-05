Netflix yapımı Bana Kim Olduğumu Söyle Belgesel Film Konusu ve Yorumu

Netflix’in belgeselleri arasında en beğenilerden biri olan Bana Kim Olduğumu Söyle filminin hikayesi izleyiciyi merak ettirdi. Hikayenin karakterleri olan Alex ve Marcus ikizlerin gerçek hikayesi araştırılmaya başlandı.

Belgeselin fragmanına baktığımızda fazla ilgi uyandırmıyor fakat hikayenin derinine girildikçe gizemler artıyor ve dram izleyiciyi kendine çekiyor. Bu belgeselde Alex ve Marcus ikizlerinin hiçlikten doğuş hikayesine yer veriliyor.

Belgselde 1982 senesinde bir motosiklet kazası sonucu çok uzun süre komada kalan ve 18 yaşına giren Alex’in uyandıktan sonra hiçbir şeyi hatırlamaması ve bunun devamında gelişen konuları içeriyor. Alex uyandığında annesi karşısında “benim oğlum, ben” derken Alex ise onun kim olduğunu düşünmektedir. Bunlar yaşanırken Marcus ise ikizine destek vererek ona gelip geçen her şeyi aylarca yıllarca anlatmaya başlar. Alex tüm sorularına karşılık bulmaya çalışır ve gün geçtikçe hayatını daha iyi anlamaya, benimsemeye başlar.

Alex, komadan uyandığında sadece tek yumurta ikizini tanımaktadır ve ona güvenmektedir. Bu sayede anne ve babasının iyi insanlar olduğuna, her yıl tatile gittiklerine ve çok güzel bir çocukluk geçirdiğine inanmaktadır. Lakin bunların yanı sıra kazadan birkaç sene sonra önce babaları sonra da anneleri hayatlarını kaybediyor.

Anne ve babalarının ölümünden sonra Marcus’un ALex’e anlattığı tüm yalanlar ortaya çıkıyor. Marcus, anlattığı çocukluk hikayelerini Marcus için yaratmıştır ve ebeveynleri ölünce acımasız gerçekler ortaya çıkıyor. Marcus ve Alex’in gerçek hikayesi nedir?

Yönetmen koltuğunda Ed Perkins’in oturduğu belgesel tarzındaki bu film Pedofili hastalığına farkındalık oluşturuyor. Hikayeye göre Alex ve Marcus küçükken anneleri tarafından farklı bireylere pazarlanıyor. Filmin yanı sıra ikizlerin 2013 senesinde yazdıkları roman da okunmaya değer.