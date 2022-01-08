Netflix Yakuza ve Ailesi filmi konusu ve oyuncuları

Online dizi platformu Netflix’in yeni yapımı Yakuza ve Ailesi filmi merakla bekleniyor. Suç ve gerilim türündeki yeni filmin yönetmenliğini Michihito Fujii üstleniyor. Uzun süredir gözler önünde olan ve farklı gelenekleriyle tanınan Yakuza mafyasının hayatlarına ilişkin detayların anlatıldığı film aksiyon gerilim ve macera severlerin beğenisine sunulacak.

Yakuza ve Ailesi filmi konusu

Yakuza anda the Family adıyla Netflix Türkiye’ye Yakuza ve Ailesi olarak çevrilen filmde 1999 yılında Kenji adında bunalıma girmiş saldırgan bir kişinin üzerinden Yakuza mafyası anlatılıyor. Serseriliği ve zulmette görüntüleriyle başlayan filmde Kenji’nin kaotik dünyasından kareler farklı açılardan ekranlara gelecek. Aylak aylak gezen Kenji kendisini yakuza dünyasının tanıdığı Hiroshi Shibasaki adlı kişiyle bir anda farklı bir dünyada bulur. Tanışmanın ardından yakuzalar arasında çıkan kavgada Kenji Shibakasi’yi istemeyerek de olsa kurtarması onu olayların ortasına iter.

Yakuza ve Ailesi filmi oyuncuları ve karakterleri

Gô Ayano – Kenji Yamamoto

Hayato Ichihara – Ryuta Hosono

Hayato Isomura – Tsubasa Kimura

Ryô Iwamatsu – Kazuhiko Osako

Suon Kan – Tetsuya Toyoshima

Yukiya Kitamura – Tsutomu Nakamura

Hiroshi Tachi – Hiroshi Shibasaki

Machiko Ono – Yuka Kudo

Ryûtarô Ninomiya – Kohei Ohara