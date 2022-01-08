Netflix Yakuza ve Ailesi filmi konusu ve oyuncuları

Online dizi platformu Netflix’in yeni yapımı Yakuza ve Ailesi filmi merakla bekleniyor. Suç ve gerilim türündeki yeni filmin yönetmenliğini Michihito Fujii üstleniyor. Uzun süredir gözler önünde olan ve farklı gelenekleriyle tanınan Yakuza mafyasının hayatlarına ilişkin detayların anlatıldığı film aksiyon gerilim ve macera severlerin beğenisine sunulacak.
Yakuza ve Ailesi filmi konusu
Yakuza anda the Family adıyla Netflix Türkiye’ye Yakuza ve Ailesi olarak çevrilen filmde 1999 yılında Kenji adında bunalıma girmiş saldırgan bir kişinin üzerinden Yakuza mafyası anlatılıyor. Serseriliği ve zulmette görüntüleriyle başlayan filmde Kenji’nin kaotik dünyasından kareler farklı açılardan ekranlara gelecek. Aylak aylak gezen Kenji kendisini yakuza dünyasının tanıdığı Hiroshi Shibasaki adlı kişiyle bir anda farklı bir dünyada bulur. Tanışmanın ardından yakuzalar arasında çıkan kavgada Kenji Shibakasi’yi istemeyerek de olsa kurtarması onu olayların ortasına iter.
Yakuza ve Ailesi filmi oyuncuları ve karakterleri
Gô Ayano – Kenji Yamamoto
Hayato Ichihara – Ryuta Hosono
Hayato Isomura – Tsubasa Kimura
Suon Kan – Tetsuya Toyoshima
Yukiya Kitamura – Tsutomu Nakamura
Hiroshi Tachi – Hiroshi Shibasaki
Machiko Ono – Yuka Kudo
Ryûtarô Ninomiya – Kohei Ohara