Netflix Valeria dizisi konusu nedir? Valeria dizisi oyuncuları ve yorumlar

Dizide bir kadının yokta var oluşu veya başka bir kesime göre bir kadının varlıklı bir hayattan yoksul bir hayata düşüşü anlatılıyor. Dizi sekiz ayrı bölüm olarak yayınlanmaktadır. Bu sekiz bölüm şu şekildedir;

Taklitçi

İşaretler

Alaska

Çöplük

Bay Champi

Bahçem Kurudu

Paket

Üç Nokta

Senaristiliğini Maria Lopez Castonu’un yaptığı dizi bir nefeste izlenebilecek bir dizidir. Bölümleri 40 dakika süren dizinin baş karakteri diziye de adını veren Valeria karakteridir.

Valeria dizisi yorumları

4 senedir hiçbir iş ile uğraşmayan bir genç kadın, iş hayatıyla birlikte günlük yaşamını da yazarlığa adamıştır. Birkaç başarılı deneme sonrasında ilk roman baskısını yapmak için büyük mücadeleler vermektedir. Ancak tüm yazarların yaşayabileceği hikaye kısırlığı sendromuna yakalanır. Bundan dolayı taahhüt ettiği süreden baya kalmıştır. Ayrıca günleri, eşi Adrian, sırdaşı Lola, Carmen ve Nerea gibi kişilerle çevrilmiş durumdadır. Fazlasıyla yoğun geçmekte olan bir hayatı var gibi görünse de bence fazlasıyla yalnız bir kişidir.

Netflix tarafından büyük emeklerle hazırlanan dizi çok da sıra dışı bir dizi değil. Yoldan yürüyen sıradan birisini çevirdiğimiz zaman, yukarıda yazılı olanlarla aynı birçok hayat bulunuyor. Kocasıyla hem maddi hem de manevi sorunları olan, yakın arkadaşları ile dedikodu, romanı için fikir alışverişi yapmakta olan fazlasıyla sıradan bir Valeria karakteriyle karşılaşıyoruz. Fakat hikayenin en önemli kıvrımı gizem dolu Victor karakteri ile hüküm sürmeye başlıyor. Valeria karakteri gittiği bir partide tesadüfen tanıştığı Victor ismindeki oldukça çekici karakter ile aşk ile evliliğin sınırlarını zorlayacak anlar yaşamaya başlar. Bir tarafta yetiştirmek için çabaladığı romanı, bir tarafta düzeltmesi gereken evlilik hayatı, bir tarafta ise Victor adındaki gizemli yakışıklı ile yaşadığı gizli aşkı söz konusu.

Valeria karakterini ortaya çıkarmış olan Maria Lopez Castano, seyirciye aslında her birimiz birer Valeria’yız ifadesini ortaya atıyor. İş hayatında sıkıntıları olan ruh haliyle bir seyirciyi, evlilik hayatında sorunları olan ve duygusal olarak çökmüş bir başka seyirciyi, seks hayatı durgun olan pasifliğiyle bir başka kişiyi Valeria isimli karakteri ile tanıştırıp Valeria’ya içimizin ısınmasına, kendimizi görmemize imkan sağlıyor. Sonucunda da saçma olmayan; hem içtenlikle hem de samimiyetle dolu sekansları ile hizmet vermekte olan bir dizi yorumunu hak ediyor. 10 üzerinden 10 verilecek bir performansı olmasa bile çerezlik ihtiyacımızı karşılamaya yetecek bir dizi ile karşı karşıyayız. Yani diziye on üzerinden vereceğim puan 6,5 oluyor.

Dizinin IMDB puanı ise 6,2’dir.

Valeria dizisi oyuncu kadrosu

Diana Gómez – Valeria

Silma López – Lola

Paula Malia – Carmen

Teresa Riott – Nerea

Maxi Iglesias – Victor

Ibrahim Al Shami J. – Adrian

Juanlu González – Borja

Júlia Molins – Cris

Mero González – Zaida

Valeria dizisi fragmanı