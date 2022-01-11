Netflix Trese İki Dünya Arasında konu ve oyuncu kadrosu

Filipinlere ait anime dizisi Jay Oliva, Tim Divar ve David Hatman isimli yönetmeler tarafından ele alınmıştır. Trese İki Dünya Arasında dizisinin netflix uygulamasını n orijinal içeriği olarak da bilinmektedir. Çizgi roman hikayesinden uyarlanan dizi de aksiyon sahneleri herkes tarafından heyecanla izlendi. 10 Haziranda yayınlanan dizinin bölümleri beğenileri aldı. Seyirciler ise yeni bölümlerinin ne zaman çıkacağı hakkında sorular sormaya başladı.

Manila’da geçen olaylar Alexandre Trese isimli genç kızın anlatımı ile başladı. Hikaye de ele alınan geçmiş zamanın karanlık yerlerin korkutucu olduğu anlatılmaktadır. Filipinlere ait mitolojik canlıların da suç işlediği sadece insanların suç işlemediğine değiniliyor. İşte bu kötü niyetli varlıkların yok olması için Trese ve ekibi iş başına koyuldu.

Liza Soberano – Alexandra Trese

Shay Mitchell – Alexandra Trese

Simon Dela Cruz – The Kambal (Trese’nin yardımcıları)

Jon Jon Briones – Hank

Cheska Aguiluz – Miranda Trese

Steve Blum – Datu Talagbusao

Carlos Alazraqui – Anton Trese

Dante Basco – Bagyon Kulimlim

Manny Jacinto – Maliksi

Eric Bauza – Bagyon Lektro

Darren Criss – Marco

Trese İki Dünya Arasında dizisi hakkında yorumlar

Karakterlere ses veren diğer isim ve karakterler şöyle:

10 Haziran da yayınlanan dizinin 6 bölümü Manila’da yaşanan olayların çözümü için Alexandra ve ekibi iş başına koyuldu. İlk suç olayı ise Aswang klanı mensuplarına ait cinayet davasıdır. Konu içerisinde yolsuzluklar ile tanınan iş adamı bulunmaktadır. Bu adam birçok kişinin ölümüne tren kazası ile neden olması ve hayaleti öldürdüğü bilinmektedir.

Trese İki Dünya Arasında dizisinde aksiyon, heyecan ve suç olayları fazlasıyla mevcut. Ailesinin yüzyıllar öncesine dayanan tarihini, şamanlarla olan ilişkilerini, kendisinin nasıl bir savaşçı haline geldiğini ve pek çok Filipin folkloruna ait simgeleri günümüz suç dünyası ile süslemeyi hedef belirlemiştir. Ortalama 30 dakikadan oluşan bölümleriyle nefes kesici bir hal ulaşmasının yanı sıra incelemenin başında da belirtmiş olduğum görsel zenginliklerden büyük oranda faydalanmayı bilmiştir.