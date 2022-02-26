İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Netflix Thunder Force filminin konusu nedir? Netflix Thunder Force filminin izleyici yorumları neler? Netflix Thunder Force filminin oyuncuları kimler?

Netflix Thunder Force filminin konusu ne? Netflix Thunder Force filminin izleyici yorumları neler? Thunder Force filminin oyuncuları kimler? Thunder Force filminin karakterleri kimler? Thunder Force izlenir mi? Herkes tarafından merak konusu olan filmler arasında yer alan Netflix'te yayınlanan Thunder Force filminin konusu ve izleyici yorumlarıyla beraber oyuncularının kimler olduğu merakla araştırılıyor.

26 Şubat 2022 Cumartesi 06:26
Netflix Thunder Force filminin konusu nedir? Netflix Thunder Force filminin izleyici yorumları neler? Netflix Thunder Force filminin oyuncuları kimler?
Takip Et:

Film severler tarafından Netflix’te yayınlanan Thunder Force filminin konusu ve izleyici yorumları merakla araştırılıyor.

Thunder Force filminin konusu ne?

Evli çift Ben Falcone ve Melissa McCarthy, kasım ayında çıkarttıkları Superintelligence filminden sonra yeni bir içerikle geri döndü. Her röportajlarında birlikte çalışmanın mutluluk verici olduğunu belirten ikili, yeni yayınlanan Thunder Force ile tekrar bir araya geldi. Böylece ortak yapımlarının sayısı beşe yükselmiş oldu.

Thunder Force filminin konusu ise, Dünya, 1983 yılında insan geleceğini etkileyen kozmik ışınların etkisinde kalır. Ancak dünyayı saran ışınlar; doğaya, hayvanlara, atmosfere zarar vermemiştir. Kişilik bozukluğu olan insanları etkileyerek onları birer “miscreant” (kural tanımaz, kötü, laf anlamaz …) haline getirir. Miscreants ismini alan bu grup insanlığa, kurallara karşı gelerek büyük suçlar işlemeye başlar. Yerleşkeleri yıkar, insanları öldürür. Böylece dünyanın hükümdarı haline gelir. Bu grubunun yaptıklarından dolayı bir çok genç çocuk ailesiz kalır. Onlardan biri de Emily adında bir kızdır. Genetik bilimi ile ilgilenen anne ve babasını kaybetmesinin ardından büyük bir boşluğa düşen genç kız, dermanını aile bireylerinin tamamlamak istediği projeyle bulur. Bu projeyle birlikte, dünyayı, ülkeyi yok etmeye uğraşan Miscreants isimli grupla baş edebilecektir.

Emily’nin en büyük yardımcısı ise Lydia adındaki arkadaşıdır. Emily bir an önce okulu biterek istediği prjede çalışmak istese de Lydia grubun yaramaz kızı olarak orada yer alır. Onu hep eğlenmek için zorlar, çalışmamaya ikna eder veya sınavlarına geç bırakır. Bunlardan dolayı bu iki yıllar boyunca ayrıl kalırlar. Yaşanan gelişmeler iyi olsa da oldukça kötü bir anlatım gün yüzüne çıkmaktadır. Heyecanın her saniye artması beklenirken hiçbir şekilde beklenilen dönüm noktası yaşanmaz. Fakat ikilinin uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi filmin akışı için iyi bir çıkış yaratır.

Aynı yıl içerisinde mezun olan topluluk, eğlence vasıtasıyla bir araya gelir. Bitmek bilmeyen enerjisiyle Lydia koştura koştura gider. Fakat Emily’i orada görmemesinden dolayı onun şirketine uğramak ister. Uzun yılların ardından bir araya gelen bu ikili iyi dakikalar geçirir. Ta ki Lydia, Emily’ın yıllar boyunca uğraştığı projeyi kendisine enjekte edene kadar. Enjekte edilen karışım ise Lydia’yı süper güçleri olan kahramana dönüştür. Böylece lise arkadaşları tekrardan birleşerek, düşmanlarına bir ders verecektir.

Thunder Force filminin izleyici yorumları neler?

Thunder Force, aylar boyunca beklenilen ve oldukça iyi olması beklenen bir film olarak bakılmaması gerek. Çünkü film kimseyi şaşırtacak veya kendisine hayran bıraktıracak bir özelliğe sahip değildir. Bunun en büyük sebebi ise oldukça sakin olmasıdır. Bazı yerlerde kaliteli dakikalar yaşatsa da film çerezlik görevi görmekten başka bir işe yaramaz.

IMDb: 3,5

Thunder Force filminin oyuncuları ve karakterli kimler?

  • Octavia Spencer – Emily Stanton
  • Melissa McCarthy – Lydia
  • Jason Bateman – The Crab
  • Bobby Cannavale – The King
  • Pom Klementieff – Laser
  • Tyrel Jackson Williams – Jessie
  • Melissa Leo – Allie
  • Taylor Mosby – Tracy
  • Ben Falcone – Kenny
  • Melissa Ponzio – Rachel Gonzales
  • Kevin Dunn – Frank
  • Sarah Baker – Sarah

https://youtu.be/qnx6-YLXFwg


Son Güncelleme: 26.02.2022 06:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Netflix Thunder ForceNetflixThunder Force KonusuThunder Force Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serra Pirinç kimdir, kaç yaşındadır? Serra Pirinç’in hayatı ile ilgili bilgiler
Serra Pirinç kimdir, kaç yaşındadır? Serra Pirinç’in hayatı ile ilgili bilgiler
Allah akıl ile bilinebilir mi? Akıl Allah’ı kavrayabilir mi? Allah'ın varlığı akıl ile kanıtlanabilir mi?
Allah akıl ile bilinebilir mi? Akıl Allah’ı kavrayabilir mi? Allah'ın varlığı akıl ile kanıtlanabilir mi?
Begüm Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Begüm Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gönül Dağı dizisinin Ali'si kimdir? Gerçek ismi nedir?
Gönül Dağı dizisinin Ali'si kimdir? Gerçek ismi nedir?
Night in Paradise filminin konusu nedir? Night in Paradise filminin izleyici yorumları neler? Night in Paradise filmi izlenir mi?
Night in Paradise filminin konusu nedir? Night in Paradise filminin izleyici yorumları neler? Night in Paradise filmi izlenir mi?
Cengiz Tangör kimdir? Aslen nerelidir? Cengiz Tangör kaç yaşında?
Cengiz Tangör kimdir? Aslen nerelidir? Cengiz Tangör kaç yaşında?

Popüler Haberler

Netflix Thunder Force filminin konusu nedir? Netflix Thunder Force filminin izleyici yorumları neler? Netflix Thunder Force filminin oyuncuları kimler?
Serra Pirinç kimdir, kaç yaşındadır? Serra Pirinç’in hayatı ile ilgili bilgiler
Ulusal halterci Melisa Güneş 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı!
İnanmak ve bilmek nedir? İnanmak ve bilmek farklı kavramlar mıdır? İnananlar bilmek zorunda mıdır?
Allah akıl ile bilinebilir mi? Akıl Allah’ı kavrayabilir mi? Allah'ın varlığı akıl ile kanıtlanabilir mi?
Begüm Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gönül Dağı dizisinin Ali'si kimdir? Gerçek ismi nedir?
Vatandaşın bankadaki birikimine devletten iade garantisine yönelik yeni dönem
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 26 Şubat 2022 Cumartesi Instagram giriş sorunu
Şubat 2022 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 26 Şubat 2022 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Puhu TV Seyyar dizi oyuncuları kimlerdir ?
Kuveyt Türk genç müşterilerine özel harcama iadesi kampanyası!
Adsense alternatifi 6 sistem nelerdir ?
Masaj Uygulayıcısı / Masöz maaşları ne kadar ?
Ölümcül Masumiyet filmi konusu nedir ? Oyuncuları kimlerdir ?
Camdaki Kız Sedat kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kimdir?
26 Şubat 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Şubat Cumartesi at yarışı programı
Allah'ın her an her yerde var olması ne anlama gelir?
Cengiz Tangör kimdir? Aslen nerelidir? Cengiz Tangör kaç yaşında?
Gönül Dağı Dilek’in babası Ali ( Ergun Kuyucu ) kimdir?
Kimlikle gelir belgesiz 61.000 TL kredi imkanı! İşte gelir belgesiz 61.000 TL kredi başvuru şartları!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.