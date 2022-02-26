Netflix Thunder Force filminin konusu nedir? Netflix Thunder Force filminin izleyici yorumları neler? Netflix Thunder Force filminin oyuncuları kimler?

Film severler tarafından Netflix’te yayınlanan Thunder Force filminin konusu ve izleyici yorumları merakla araştırılıyor.

Thunder Force filminin konusu ne?

Evli çift Ben Falcone ve Melissa McCarthy, kasım ayında çıkarttıkları Superintelligence filminden sonra yeni bir içerikle geri döndü. Her röportajlarında birlikte çalışmanın mutluluk verici olduğunu belirten ikili, yeni yayınlanan Thunder Force ile tekrar bir araya geldi. Böylece ortak yapımlarının sayısı beşe yükselmiş oldu.

Thunder Force filminin konusu ise, Dünya, 1983 yılında insan geleceğini etkileyen kozmik ışınların etkisinde kalır. Ancak dünyayı saran ışınlar; doğaya, hayvanlara, atmosfere zarar vermemiştir. Kişilik bozukluğu olan insanları etkileyerek onları birer “miscreant” (kural tanımaz, kötü, laf anlamaz …) haline getirir. Miscreants ismini alan bu grup insanlığa, kurallara karşı gelerek büyük suçlar işlemeye başlar. Yerleşkeleri yıkar, insanları öldürür. Böylece dünyanın hükümdarı haline gelir. Bu grubunun yaptıklarından dolayı bir çok genç çocuk ailesiz kalır. Onlardan biri de Emily adında bir kızdır. Genetik bilimi ile ilgilenen anne ve babasını kaybetmesinin ardından büyük bir boşluğa düşen genç kız, dermanını aile bireylerinin tamamlamak istediği projeyle bulur. Bu projeyle birlikte, dünyayı, ülkeyi yok etmeye uğraşan Miscreants isimli grupla baş edebilecektir.

Emily’nin en büyük yardımcısı ise Lydia adındaki arkadaşıdır. Emily bir an önce okulu biterek istediği prjede çalışmak istese de Lydia grubun yaramaz kızı olarak orada yer alır. Onu hep eğlenmek için zorlar, çalışmamaya ikna eder veya sınavlarına geç bırakır. Bunlardan dolayı bu iki yıllar boyunca ayrıl kalırlar. Yaşanan gelişmeler iyi olsa da oldukça kötü bir anlatım gün yüzüne çıkmaktadır. Heyecanın her saniye artması beklenirken hiçbir şekilde beklenilen dönüm noktası yaşanmaz. Fakat ikilinin uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi filmin akışı için iyi bir çıkış yaratır.

Aynı yıl içerisinde mezun olan topluluk, eğlence vasıtasıyla bir araya gelir. Bitmek bilmeyen enerjisiyle Lydia koştura koştura gider. Fakat Emily’i orada görmemesinden dolayı onun şirketine uğramak ister. Uzun yılların ardından bir araya gelen bu ikili iyi dakikalar geçirir. Ta ki Lydia, Emily’ın yıllar boyunca uğraştığı projeyi kendisine enjekte edene kadar. Enjekte edilen karışım ise Lydia’yı süper güçleri olan kahramana dönüştür. Böylece lise arkadaşları tekrardan birleşerek, düşmanlarına bir ders verecektir.

Thunder Force filminin izleyici yorumları neler?

Thunder Force, aylar boyunca beklenilen ve oldukça iyi olması beklenen bir film olarak bakılmaması gerek. Çünkü film kimseyi şaşırtacak veya kendisine hayran bıraktıracak bir özelliğe sahip değildir. Bunun en büyük sebebi ise oldukça sakin olmasıdır. Bazı yerlerde kaliteli dakikalar yaşatsa da film çerezlik görevi görmekten başka bir işe yaramaz.

IMDb: 3,5

Thunder Force filminin oyuncuları ve karakterli kimler?

Octavia Spencer – Emily Stanton

Melissa McCarthy – Lydia

Jason Bateman – The Crab

Bobby Cannavale – The King

Pom Klementieff – Laser

Tyrel Jackson Williams – Jessie

Melissa Leo – Allie

Taylor Mosby – Tracy

Ben Falcone – Kenny

Melissa Ponzio – Rachel Gonzales

Kevin Dunn – Frank

Sarah Baker – Sarah

https://youtu.be/qnx6-YLXFwg