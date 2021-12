Netflix Sweet Tooth dizisinin konusu nedir? Yorumları ve analizi!

Çoğu kişi virüsten, maskeden, pandemiden sıklıkmış olsa da yönetmenler virüs içerikli yapımları sunmayı sürdürüyor. Haliyle yıllardan beri meydana gelmemiş bir olayın bir anda patlak vermesi en fazla yönetmenlerin işine gelmiş gibi görünüyor. Bizler de aslında çokta yabancı kalmadığımız bu olayları takip etmek durumunda kalıyoruz.

Jeff Lemire’nin DC-Vertigo çizgi romanından uyarlanmış olan Sweet Tooth, tarihin belli olmadığı bir dünyada virüsten geriye kalan bir grup insanı ele alıyor. H5G9 adlı virüse milyonlarca kişinim maruz kaldığını anlatmakla kalmayıp geride azılı topluluğun kaldığı vurgulanır. Bundan dolayı da her yeni günde yeni ölüm haberi gelirken gün yüzüne akıl almaz bir olay çıkar.

Anlatılanlara göre H5G9 adındaki virüs, bir başka etki olarak da yeni dünyaya gelen bebeklerde de sorun teşkil eder. Doğum ksuruları olarak da belirtilen sorunlar, akıllarda canlanan temel hastalıkların dışında kişinin dış görünüşünde değişiklikler yapmaktadır. Bazı bebeklerde juyruk bazılarındaysa kanat olmaktadır. Bu olaya Guy isimli kişide olduğu gibi yarı geyik görünüşü olabilmektedir.

Sweet Tooth dizi yorumu

Her ne kadar Gus ismindeki kişi Sweet Tooth’un konusunun merkezinde yer alsa da diziye yön veren en dikkat çeken detaylardan biri The Last Man adındaki gruptur. Kendileri virüs ile mücadele kapsamında en önde yer alan kişiler gibi dursalar da asıl gayeleri Gus gibi Melezleri avlamaktır. Çünkü The Last Man’e göre dünyaya virüs Melezler tarafından gelmiştir. Durum bundan ibaret olunca karşılarına çıkan her bir melezi öldürmeyi hedeflemektedirler.

Sweet Tooth’un asıl konusunu ele alacak olunursa, öykü istenilen kadar komplike, ismi kadarsa şaşırtıcı değil. Yıl, tarihin belli olmadığı gibi virüsle ortaya çıkan ölüm çoklukları bir grup çocukları ailesinden ayırmaktadır. Gus da ailesinin kimler olduğunu bilmemekle kalmayarak insanların içine çıkmaktan da korkar durumdadır. Bundan dolayı kimselerin bulunmadığı bir ormanın içinde yaşamını sürdürmektedir. Fakat Jepperd adındaki birisiyle tanışması sonrasında dünya görüşü değişir. Ve görevleri de Gus’ın kökenlerini, ailesini, doğduğu yeri bulmak olacaktır.

Yavaş başlangıcıyla seyredenlerin karşısına çıkan Sweet Tooth, Gus ve saz arkadaşlarının önderliğiyle birlikte son derece sempatik bir kıyametin sonrası dizisi haline bürünmüştür. İlginçtir ki zaman zaman duygusallığın yerini kahkahalara da bırakmaktadır. Sonuç olarak kıyamet sonrasını ele alan bir dizi olmuş olsa da macera ve Gus gibi tatlı birisinin sempatikliği diziyi insanlara çekmektedir.

Dizide rol alan oyuncular ve karakterleri