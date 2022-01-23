Netflix Sexify dizisi oyuncuları kimler? Sexify dizisi konusu nedir?

28 Nisan 2021 tarihi itibariyle Netflix platformunda ekranlara gelen komedi-drama türündeki Netflix orijinal yapımı Polonya dizisi olan "Sexify" ilk sezonunda on bölümle seyirciyle buluştu. Dizinin bölümleri 40-45’er dakikalık olarak ekranlara gelmektedir.

Sexify konusu nedir?

Piotr Domalewski ve Kalina Alabrudzinska isimlerinin yönetmenliğini üstlendiği dizinin konusu şu şekilde; Cinsellikte tecrübesiz olan ve bir teknoloji yarışması için geliştirdiği uygulamayla ilgili hocasından endişe veren bilgiler alan bilgisayar bilimi öğrencisi Natalia yeni bir fikir üretmek zorunda kalmıştır. Tam da bu sırada aklına kadın orgazmını iyileştiren bir uygulama geliştirme fikri gelir.

Natalia, geliştirmekte olduğu yenilikçi seks uygulaması için yardım aldığı arkadaşları Paulina ve Monika ile beraber bu karmaşık dünyayı tekrardan tanımaya başlar. Genç ekip bu süre içinde diğer taraftan da cinselliklerini ve kadın güçlerini tekrardan keşfederler.

Sexify dizisinin oyuncuları kimler?

-Aleksandra Skraba (Natalia),

-Maria Sobocińska (Paulina),

-Sandra Drzymalska (Monika)

-Malgorzata Foremniak,

-Bartosz Gelner,

-Piotr Pacek,

-Cezary Pazura,

-Wojciech Solarz,

-Sebastian Stankiewicz

-Ewa Szykulska

-Olivia Castanho – Various

-Jacek Grygorowicz – Straznik Graniczny

-Daniel Hall – Konrad