İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49 uçuşuna iptal kararı aldı!
Son Dakika
THY, Sabiha Gökçen'den yapılacak 49...
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...

Netflix Sexify dizisi oyuncuları kimler? Sexify dizisi konusu nedir?

28 Nisan 2021'de Netflix'te ekranlara gelen Sexify dizisi izleyicilerden büyük ilgi gördü. Birçok kişinin merak ettiği 'Sexify dizisinin oyuncuları kimler, konusunu ne?' soruların yanıtlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

23 Ocak 2022 Pazar 13:22
Netflix Sexify dizisi oyuncuları kimler? Sexify dizisi konusu nedir?
Takip Et:

28 Nisan 2021 tarihi itibariyle Netflix platformunda ekranlara gelen komedi-drama türündeki Netflix orijinal yapımı Polonya dizisi olan "Sexify" ilk sezonunda on bölümle seyirciyle buluştu. Dizinin bölümleri 40-45’er dakikalık olarak ekranlara gelmektedir.

Sexify konusu nedir?

Piotr Domalewski ve Kalina Alabrudzinska isimlerinin yönetmenliğini üstlendiği dizinin konusu şu şekilde; Cinsellikte tecrübesiz olan ve bir teknoloji yarışması için geliştirdiği uygulamayla ilgili hocasından endişe veren bilgiler alan bilgisayar bilimi öğrencisi Natalia yeni bir fikir üretmek zorunda kalmıştır. Tam da bu sırada aklına kadın orgazmını iyileştiren bir uygulama geliştirme fikri gelir.

Natalia, geliştirmekte olduğu yenilikçi seks uygulaması için yardım aldığı arkadaşları Paulina ve Monika ile beraber bu karmaşık dünyayı tekrardan tanımaya başlar. Genç ekip bu süre içinde diğer taraftan da cinselliklerini ve kadın güçlerini tekrardan keşfederler.

Sexify dizisinin oyuncuları kimler?

-Aleksandra Skraba (Natalia),

-Maria Sobocińska (Paulina),

-Sandra Drzymalska (Monika)

-Malgorzata Foremniak,

-Bartosz Gelner,

-Piotr Pacek,

-Cezary Pazura,

-Wojciech Solarz,

-Sebastian Stankiewicz

-Ewa Szykulska

-Olivia Castanho – Various

-Jacek Grygorowicz – Straznik Graniczny

-Daniel Hall – Konrad



Son Güncelleme: 23.01.2022 13:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetflixSexifySexify Dizisi OyuncularıSexify Konusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatma dizisi Deniz Hamzaoğlu kim? Nerelidir? Rol aldığı projeler hangileri?
Fatma dizisi Deniz Hamzaoğlu kim? Nerelidir? Rol aldığı projeler hangileri?
Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay kimdir?
Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay kimdir?
Çağatay Ulusoy, Netflix'in yeni projesi için hazırlanıyor!
Çağatay Ulusoy, Netflix'in yeni projesi için hazırlanıyor!
Zuhal Topal’la Sofrada programı yarışmacısı Özer Tekin kimdir?
Zuhal Topal’la Sofrada programı yarışmacısı Özer Tekin kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisinin Gülfem’i kimdir? Esra Bilgiç kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisinin Gülfem’i kimdir? Esra Bilgiç kimdir?
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, kaç yaşında?
Kanunsuz Topraklar dizisi Fındık Hatçe kim? Hazar Motan kim, kaç yaşında?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Arefe günü hangi ibadetler yapılmalıdır?
Arefe gününde nasıl ibadet edilmeli? Arefe günü yapılması gerekenler nelerdir ?
Kahraman Babam konusu nedir? Kahraman Babam oyuncuları
Fatma dizisi Deniz Hamzaoğlu kim? Nerelidir? Rol aldığı projeler hangileri?
24 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Ocak Pazartesi at yarışı programı
Netflix Sexify dizisi oyuncuları kimler? Sexify dizisi konusu nedir?
Camdaki Kız Alp ,Tolga Çıklaçiftçi kimdir?
TJK 23 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Kağıt Ev'in Azra'sı Tuvana Türkay kimdir?
Halkbank ve KOSGEB iş birliği : Halkbank'ın sunduğu sıfır faizli destek kredisinden kimler yararlanabilir?
Gökyüzünün Üzerinde 3 Metre ( Summertime ) dizisinin konusu nedir?
Natali Yeres kimdir? Kaç yaşındadır?
TRT 1 canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Rüyada birini dövmenin anlamı nedir? Rüyada kavga etmek ne anlama geliyor?
Cafe açmak için ne yapılır? Cafe açmak için gerekli belgeler ve şartlar nelerdir?
Arefe gününde edilmesi gereken dualar Arefe gününde yapılan dualar kabul olur mu?
Oksijen filminin analizi
Fatma Dizisindeki Gökçe Eyüboğlu Kimdir?
Arefe gününde çekilmesi gereken tespihler nelerdir?
Dünyanın en güvenilir ve en iyi mobil Forex uygulamaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.