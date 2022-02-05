Netflix Pagglait filminin konusu, oyuncu kadrosu ve analizi!

Netflix'in yeni Hint filmi Pagglait, yayınlanmasından sonra büyük ilgi gördü. Son zamanlarda yayınlanan diğer Hint içeriklerinin aksine konusuyla övülen bir film, çeşitli nedenlerle dikkat çekiyor. Bu nedenle uygun bir izleme ortamı oluşturuldu. Filmin konusu ve oyuncuları ise kısa süre içerisinde intenet üzerinden en çok araştırılan konulara arasında yerini aldı.

Büyük bir performans ortaya koyamasa da, odaklandığı temalar ile basmakalıp geleneklere, özellikle Hint kültürüne bakmamızı sağladı. Para yiyen insanlara, evliliğe zorlanan, mesleklerini ve yaşamlarını hiçe sayan kadınlara ve bitmek bilmeyen batıl inançlara değinmektedir. Oldukça ciddi görünen sorunları - kısmen - eğlenceli atmosferle paylaşarak halka karşı gerçekçi bir tavır elde etti. Yönetmen Umesh Bist, inançlarını ve yaşam tarzını iletmek için senaryosunu genç ve güzel bir kadın üzerine kurdu.

Sandhya adlı genç bir kadın, üniversiteden mezun olmasına ve sektöründe başarılı olmasına rağmen ailesinin baskısı altında evlidir. Düğünden birkaç ay sonra kocasını kaybeder. Akrabalar evi doldurur ve herkes üzüntğ içerisinde ağlamaktadır. Ancak Sandhji'nin durumu farklı. Gözünden tek bir damla gözyaşı bile akmaz.

Pagglait film konusu yorumu

Ailesi şok olduğunu düşünür ve üstüne gitmeyerek kendi haline bırakılmasını uygun görür. Ancak genç kadın, durumunu bir cümleyle yakın bir arkadaşına anlatıyor. Küçükken kedisini kaybettiğinde daha çok üzüldüğünü ve ağladığını iddia eder. Bu durum yakını ve seyirciyi şok etse de, yayının geri kalanındaki değişiklikler Sandhja'nın ruh halini anlamamızı sağlıyor.

Elbette ölümden sonra kültürlerinde belli ritüeller gerçekleşir. Sandhja'yı araştırmaya çalışırken, 13 gün boyunca çeşitli ritüellere katılıyoruz. Kül, yemek, kurbanlar ...

İntikam ve kavga gibi şeyler bekliyorsanız, beklemenizi tavsiye etmem. Çünkü Sandhya ve Aakanksha, görüşmelerinin ardından farklı bir ilişkiye girer. Sandhya diğer kadına kocası ile olan ilişkilerini, ne yaptıklarını, nereye gittiğini sorar. Aakanksha sorular karşısında şok olur ama Sandhji'nin sıkıntısını fark eder. Sandhya, kocasını terk et; sevginin ve aşkın ne olduğunu bilmiyordur.

Çarpıcı ve güncel olaylara dayanan senaryo, çoğu insanın beğeneceği bir imaja bürünüyor. Bazı sahneler gereksiz görünse de gelenek ve göreneklerin insanlar üzerindeki baskısıyla başa çıkmak için tasarlanmıştır. İlişkilerin para yüzünden koptuğu ve akrabalar arasındaki bozuk iletişim nedeniyle bol miktarda söylentinin olduğu bir dünyaya bakıyor.

IMDb: 7,2

Pagglait Netflix film oyuncu kadrosu