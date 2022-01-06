Netflix Outer Banks dizisi konusu, analizi ve oyuncu kadrosu

Yeni sezonu önümüzdeki ay ekranlara gelecek olan Outer Banks, Netflix'in en önemli projelerinden biri. 2020'de yayınlanan ilk sezonun ardından yılın en iyi gençlik dizisi gösterildi ve kısa bir süre sonra ikinci sezon başladı. Yayınlanan yeniz sezonuyla beraber Outer Banks merak konusu olmaya başladı.

Aslında Outer Banks'i diğer yaz temalı gençlik içeriklerinden ayıran çok fazla kriter yok.Gökyüzünün üzerinde 3 Metre dizisiyle aynı çocukluk hikayesi ile donanmış olarak, izlemeyi daha da eğlenceli hale getirmek için senaryoya gizemli bir değişiklik ekledik. Neredeyse mükemmel bir senaryo ile. Romantizm, gençlik enerjisi, bol mizah ve inanılmaz hızlı, eğlenceli bir hikaye ile süslenmiş tehlikeli bir deniz. Diğer detaylar ise aşağıdaki gibidir.

Outer Banks dizi yorumu

Outer Banks 10 bölümden oluşuyor ve ne anne babası ne de yaşam için sorumluluk duygusu olmayan John B adında genç bir adam hakkında. John B, The Pogues adını verdikleri Outer Banks’ın fakir bir bölgesinde yaşıyordu. Yakın arkadaşları JJ, Chiara ve Papa ile zaman geçirmektedir. Kooks isimli zengin bir kesime karşı nefret ve kin besleyen grup üyelerine , birbirlerine olan bağlılıkları ve bağlantıları çok fazla dikkat çekmektedir.

Hikaye gençlik draması havasında başlıyor ve John B'nin çalkantılı hayatı etrafında devam ediyor. Hayattaki her kötülüğün artıları ve eksileri olduğunu kanıtlayan gelişmeler var. John B'nin bir babası vardı ama birkaç ay önce ortadan kayboldu. Kaybolmasının üzerinden günler geçtiği için ölü kabul edilmiştir. Ancak John B, babasının bir sürü nakit ve değerli eşyalarla bir hazine avına çıktığını biliyor ve hala hayatta olduğuna inanıyor. Sezonun geri kalan bölümleri, John B, arkadaşları ve babası ile birlikte bir hazine arayışına dahil ediyor.

Outer Banks, hazine avı olarak kabul edilen şeylere çok zaman harcıyor. Kumsal partileri, samimi dostluklar, romantizm, kavgalar ve kısacası bol eğlenceler için dakikalar harcayarak kurmak istediği avı başlatmak istiyor. Ancak bölüm ilerledikçe genç adamı geride bırakıp tehlikeli denize doğru yol almaya çalışır. İlk olarak babası ve hazinesi hakkında ipuçları verir. Ve grubun birliğini tehlikeli bir iş başlatmak için kullanır. Gizem, aşk, kardeşlik, tehlike ve daha birçok olaylar izleyicileri beklemektedir.

10 bölümden oluşan dizinin dikkat çeken diğer oyuncuları ve karakterleri