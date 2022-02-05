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Netflix Just Say Yes filminin konusu nedir? Filmin oyuncu kadrosunda hangi isimler bulunuyor?

Netflix’in yeni filmi Just Say Yes, filmseverler tarafından merak ediliyor. Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau’nun yer aldığı film, geçtiğimiz günlerde Netflix’te izleyiciyle buluşmuştu. Filmi izlemeyen izleyiciler ise filmin konusunu ve filmin detaylarını merak ediyor. Biz de bu haberimizde Just Say Yes filminin detaylarına yerdik. İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:12
Netflix Just Say Yes filminin konusu nedir? Filmin oyuncu kadrosunda hangi isimler bulunuyor?
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Netflix’in yeni filmi Just Say Yes, platformdaki yerini aldı. Eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder’in eşi Yolanthe Cabau’nun yer aldığı filmi izleyiciler merak ediyor. Filmin konusunu ve detaylarını merak eden izleyiciler, intenet üzerinden bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Just Say Yes filmiyle ilgili detaylar...

Netflix’in yeni filmi Just Say Yes’in yönetmen koltuğunda Appie Boupedellah oturuyor. Filmin başrolünde ise Lotte karakterini oynayan Yolanthe Cabau bulunuyor. Hollanda yapımı olan film, romantik-komediyi ve dramı içerisinde barındırıyor.

Just Say Yes filminin konusu

Film, Lotte’in tanıtılmasıyla başlar. Umutsuz aşık olarak izleyici karşısına çıkan Lotte, muhabirlik ve içerik editörlüğü yapmaktadır. 5 senedir birlikte olduğu Alex ile evlenmeye hazırlanan Lotte, oldukça mutlu bir karakter olarak gözükmektedir. Ancak Alex’ten gelen haber Lotte’i yıkar. İlişkilerini sonlandırmak isteyen Alex, bu haberi canlı yayından Lotte’e söyler. Bu haberle yıkılan Lotte, yeni bir çıkış yolu aramaya başlar.

Just Say Yes filminin oyuncu kadrosu

Yolanthe Cabau- Lotte

Noortje Herlaar- Estelle

Juvat Westendorp- Alex

Jim Bakkum- Chris

Nienke Plas- Pam

Pip Pellens- Kim

Huub Smit- Fritz

Edwin Jonker- John

Kim-Lian van der Meij- Guusje



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:12
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Anahtar Kelimeler:
NetflixJust Say YesYolanthe Cabau
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