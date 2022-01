Netflix Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Shall We Dance, Berlin, I Love You, Serendipity filmleri ile tanınan ünlü oyuncu ve yönetmen Peter Chelsom, 2021 Güvenlik adlı filmini tanıttı.

Sky Originals ile çalışan film suç ve gerilim üzerine. Amina Grenci başrol olurken kadroda Mayısa Sansa, Marco D’Amore gibi isimler yer aldı. Netflix izleyicileri gerilim türü filmin konusunu merak ederken oyuncu kadrosunu araştırıyor. İşte Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde

Stephen Amido kitabı ‘Security’ ‘den uyarlanarak çekilen Güvenlik filmi izleyicileri şehirlerden uzak küçük kasabalara götürüyor. Filmin başında eski kültüre dayanan eserler gösterilirken tablolar ilham veriyor. Sıcak havanın etkisi ile saf duygular ön plana çıkıyor.





Roberto adlı karakter filmin ilk başından bu yana bizlerle olacak. Evli olan Roberto eşi ile sıkıntılar yaşarken eski sevgilisini unutamadığı görülüyor. Güvenlik müdürü olan Roberto’nun bir kızı bulunurken kızının asi ve ergen tavırları dikkat çekiyor.

Roberto’nun eşi olan Claudia hırslı tavırları ile etrafındaki kişilere rahatsızlık verirken belediye başkanı olmak istemesi ile birçok kişiyi kırmaktadır.

Kendisine yardım eden Curzio ise Claudia’ya oldukça destek vermektedir. Yönetmen her karaktere farklı yoğunlaşması istenirken senaryo saatler ilerlerken farklı yöne doğru gidiyor. Roberto kasabadaki gizemi çözmek için zor yolları tercih ederken Güvenlik ise film boyunca başarısız iç çıkarmaktadır.

Film İMDB puanı 5,4

Security Film oyuncu ve karakterleri

Marco D’Amore – Roberto Santini

Mayısa Sansa – Claudia

Fabrizio Bentivoglio – Curzio Pilati

Valeria Bilello – Elena Ventini

Silvio Muccino – Stefano Tommasi

Tommaso Ragno – Walter Spezi

Beatrice Grannò, Ludovica Martino, Giulio Pranno

Güvenlik (Security) film fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.