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Netflix Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Dünyaca ünlü dijital yayın platformu Netflix, yeni Güvenlik adlı filmi ile gündemde. Oyuncu ve yönetmen olan Peter Chelsom’un 2021 yapım filmi Netflix izleyicileri tarafından merak edildi. İşte Netflix ekranlarında yayınlanan Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde

09 Ocak 2022 Pazar 22:15
Netflix Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Shall We Dance, Berlin, I Love You, Serendipity filmleri ile tanınan ünlü oyuncu ve yönetmen Peter Chelsom, 2021 Güvenlik adlı filmini tanıttı.

Sky Originals ile çalışan film suç ve gerilim üzerine. Amina Grenci başrol olurken kadroda Mayısa Sansa, Marco D’Amore gibi isimler yer aldı. Netflix izleyicileri gerilim türü filmin konusunu merak ederken oyuncu kadrosunu araştırıyor. İşte Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde

Stephen Amido kitabı ‘Security’ ‘den uyarlanarak çekilen Güvenlik filmi izleyicileri şehirlerden uzak küçük kasabalara götürüyor. Filmin başında eski kültüre dayanan eserler gösterilirken tablolar ilham veriyor. Sıcak havanın etkisi ile saf duygular ön plana çıkıyor.

Roberto adlı karakter filmin ilk başından bu yana bizlerle olacak. Evli olan Roberto eşi ile sıkıntılar yaşarken eski sevgilisini unutamadığı görülüyor.  Güvenlik müdürü olan Roberto’nun bir kızı bulunurken kızının asi ve ergen tavırları dikkat çekiyor.

Roberto’nun eşi olan Claudia hırslı tavırları ile etrafındaki kişilere rahatsızlık verirken belediye başkanı olmak istemesi ile birçok kişiyi kırmaktadır.

Kendisine yardım eden Curzio ise Claudia’ya oldukça destek vermektedir. Yönetmen her karaktere farklı yoğunlaşması istenirken senaryo saatler ilerlerken farklı yöne doğru gidiyor. Roberto kasabadaki gizemi çözmek için zor yolları tercih ederken Güvenlik ise film boyunca başarısız iç çıkarmaktadır.

Film  İMDB puanı 5,4

Security Film oyuncu ve karakterleri

  • Marco D’Amore – Roberto Santini
  • Mayısa Sansa – Claudia
  • Fabrizio Bentivoglio – Curzio Pilati
  • Valeria Bilello – Elena Ventini
  • Silvio Muccino – Stefano Tommasi
  • Tommaso Ragno – Walter Spezi
  • Beatrice Grannò, Ludovica Martino, Giulio Pranno

Güvenlik (Security) film fragmanını izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 09.01.2022 22:15
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Netflix Güvenlik FilmiNetflix Security Film KonusuSecurity Oyuncu Kadrosu
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