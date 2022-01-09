Netflix Gümüş Patenler film konusu nedir? Film hakkında yorumlar nelerdir ?

Gümüş Patenler filmi 16 Haziran itibari ile çeşitli platformlarda yayınlanmaya başlandı. Film, Mary Mapes Dodge’nin 1865 yılında yazdığı aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Gümüş Patenler şimdiye kadar iki farklı filmin konusu olmuştur. Filmlerden ilki animasyon olarak izleyici karşısına çıkarken diğeri ise 2000’li senelerde diğer filmle izleyici karşısına çıkmıştır.

2020 yapımı Gümüş Patenler filminin yönetmenliğini Micheal Lockshin yaparken hikayeye ek senaryoyu ise Roman Kantor yazmıştır. Bu filmin geçmişi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Netflix, bu içerikle Rusya’yı konu eden bir aşk hikayesini izleyiciye sunmaktadır.

Filmde Silver Skates, St. Petersbug’da Noel zamanını işaret etmektedir. Rus şehri 20. yüzyıl arifesindedir. Yeni yılın gelişini partilerle, büyük pazarlarla kutlama sevincini yaşayan kalabalıklar vardır. İntenette sık sık gördüğümüz St. Petersburg’un karlı manzarası hikayeyi başlatmaktadır. Hikaye ilerleyen dakikalarda karşımıza aşk, romantizm, zengin-fakir olaylarını çıkaracaktır.

Gümüş Patenler film yorumu

Filmde en dikkat çekici noktalar şehirlerin nefes kesici manzaralarıdır. Baş karakterlerden biri olan Matvey, kendisinden bahsederken her zaman “fakir bir babanın oğlu” olduğunu söyler. Bu oğlan, lüks ir fırında çalışmaktadır. Genelde kuryelik yaparak para kazanan bu gen. buz patenindeki başarısından dolayı hızlı ve çevik duruşu ile işvereni tarafından oldukça sevilmekte ve övgü ile bahsetmektedir. Lakin genç delikanlının bir gün ileri sarpa sarar. Zengin kesimlerden birinin siparişini geciktirir ve bunun sonucu olarak kovulma durumuna gelmiştir.

Daha 20’li yaşındaki bu genç ağır hakaretlere maruz kalır ve hem fakir bir aileden gelmesi hem de işinden kovulması onun için çok kötü olmuştur. Bunların yanı sıra Alex adında bir çete lideri ile tanışmış ve artık hırsızlık, haraç kesme gibi işlere de bulaşmaya başlamıştır.

Film bu delikanlının olaylarından sonra farklı bir yöne çevrilir. Matyev, Alice adındaki zengin bir ailenin kızı ile tanışmış ve olaylar değişmiştir. Alice’in babası kıdemli bir memurdur. Bu genç kızın son derece zengin bir yaşam tarzı vardır ve ailesi halk tarafından oldukça sevilmektedir. Tam bu noktada zengin-fakir ilişkisi başlar. Peki Matyev ve Alice ikilisini neler beklemektedir?

Film her ne kadar muhteşem ötesi bir senaryo ile süslenmemiş olsa da izlenebilirliği vardır. Bu tarz hikayeler her ne kadar çok olsa da bu filmin kimyası diğerlerine göre başkadır. Netflix’de yer alan bu filmin IMDb’si ise 6,6’dır.

Filmin oyuncuları ve karakterleri