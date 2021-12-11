Netflix dizisi The Rational Life'ın konusu nedir?

Dijital yayın platformu Netflix’de ilk kez Mart ayında yayınlanmaya başlanan Çin dizisi The Rational Life, yerel kanallarda yayınlandığı zamanlarda eleştirmenlerin olumlu bulduğu yapımlar arasında yer alıyordu. Oyuncu kadrosunu Qin Ran, Dylan Wang, Kang Kang, Pan Hong, Calvin Li, Chen Peng Wan Li, Wei Yi Bo, Bao Wen Jing, Wang Yi Nan ve Lin Xin Yi’nin oluşturduğu dizinin konusu, özellikle Netflix severlerin oldukça merak ettiği konular arasında yer alıyor.

The Rational Life, Shen Ruo Xin isimli genç bir kadının günlük hayatında yaşadığı zorlukları anlatıyor. Hayat mücadelesi içerisinde kendisine başka bir çözüm yolu arayışı içerisinde olan Xin, bir tarafta annesinin evlenme baskısı, diğer yanda ise kariyerinde yaşadığı zorluk arasında sıkışıp kalmıştır. Günümüzdeki bir Türk aile çocuğuna karakter olarak oldukça benzeyen genç kadın, zaman yaşadığı bunalım ve öfkesinin onu farklı maceraya sokacağını bilmemektedir.

İnsan psikolojisini başarılı bir şekilde ele alan The Rational Life, IMDb’de 8,8 puan aldı.