Netflix dizisi The Rational Life'ın konusu nedir?

Dijital yayın platformu Netflix’de ilk kez Mart ayında yayınlanmaya başlanan Çin dizisi The Rational Life, yerel kanallarda yayınlandığı zamanlarda eleştirmenlerin olumlu bulduğu yapımlar arasında yer alıyordu. Oyuncu kadrosunu Qin Ran, Dylan Wang, Kang Kang, Pan Hong, Calvin Li, Chen Peng Wan Li, Wei Yi Bo, Bao Wen Jing, Wang Yi Nan ve Lin Xin Yi’nin oluşturduğu dizinin konusu, özellikle Netflix severlerin oldukça merak ettiği konular arasında yer alıyor.
İnsan psikolojisini başarılı bir şekilde ele alan The Rational Life, IMDb’de 8,8 puan aldı.
Son Güncelleme: 11.12.2021 17:51