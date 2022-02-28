Netflix, Coded Bias filmi konusu ve incelemesi

Online dizi film platformu Netflix’in 5 Nisan tarihinde izleyicilere sunduğu Coded Bias belgeseli merak konusu oldu. İzleyicilerden tam not alan yapımın içeriği ve proje hakkında detaylar çok beğenildi.

Belgeselde 1980 yılında “Daha iyi bir gelecek icat etmek” sloganıyla hazırlanan araştırma merkezinde yapılan araştırmalar ve geliştirilen projelere dair bilgilere yer verildi. MIT Media Lab araştırma merkezi hakkında çıkarılan skandalda belgeselde detaylı şekilde anlatıldı. Belgesel 2020 yılında Sundance Belgesel grubunda büyük ses getirdi ve dünya çapında izlenme sayısına ulaştı.

Coded Bias film konusu

Laboratuvarın geliştirdiği yüz tanımı algoritması belirlenen genç kadının yüzünü tanımaz. Bu sorunun çözümü için araştırma yapılır ve sonucunda kadının siyahı olmasından kaynaklı olduğu öğrenilir. Algoritma yüzüne beyaz maske takıldığında çalışır.

Bu durum ırkçılık ve sınıflaştırma temelinde başka bir sorunu da ortaya çıkardı. Ancak bu sorunun tek suçlusu MIT değildir.