Netflix Beni Neden Öldürdün filminin konusu, yorumları ve analizi!

Netflix'in belgesel içerikteki haklı olan başarısını kimselerin duyduğu söylenemez. Zaman zaman dizi ya da film endüstrisi kesintiye uğratılsa da belgeselleri oldukça başarılı bir grafik izlemektedir.

Konunun eğitim mi yoksa cinayetle mi ilgili olduğu alışılmadık ve çok ilginç bir konuyla bulmayı başarırlar.

Görünüşe göre 14 Nisan'da bu başarılı belgeseller listesine yeni bir üye eklenmiş gibi duruyor. Konusu çok eski olmasına rağmen moden sinema biçimi sayesinde farklı bir boyut kazanıyor. Beni Neden Öldürdün izleyicilerini 2006 senesinde trajik cinayet davasına götürüyor.

Crystal Theobald, güzel ve samimi kişiliğiyle tanınan, 24 yaşında iki çocuk annesidir. Ancak, Şubat 2006'da trajik bir olay sonucu öldü. Kısacası öldürüldü. Ama bu noktada soru işaretleri vardır.

Beni Neden Öldürdün

Erkek arkadaşıyla (arka arabada annesi ve diğer aile üyeleriyle birlikte) seyahat ederken, dakikalar sonra olacak olaylardan habersizdi. Trafiğin seyrek olduğu bir kavşaktan geçerken, köşede başka bir araba ve silahlı bir adam belirdi. Ve aniden arabaya ateş etmeye başladı. Sonuç olarak, ailesinin bazı üyeleri yaralandı ve Crystal öldü.

Arkadaki araçta yaşanan olayların ardından Belinda'nın annesi cinayetten dolayı üzüldükten sonra olayı soruşturmaya başladı. Bu arada ateş açan kişinin bir mafya çetesinin üyesi olduğu ortaya çıktı. Ancak çekim, çete üyeleriyle Crystal ve ailesi arasındaki ilişkiyi sorguladı. Çünkü Kristal bu tür şeylerle yakından ilişkili değildi. Sonuç olarak, Crystal'ın ölümünün tesadüfi olduğu (olacağı) tahmin edildi.

Ancak bir anne için olayların bu kadar basit olması anlamsız. Hem polis ağır hareketleri hem de davanın çıkılamaz durumda oluşu, Belinda’yı yeni çözümlere sürükler. Hemen intenet başvuran Belinda, MySpace üzerinden bir hesap açarak olası şüphelilerin kimler olacağını araştırmaya koyulur. Fakat işler umulduğu kadar kolay değildir…

Netflix’in yeni belgeseliyle; Belinda ve birkaç kişi yardımı ile cinayet gününden bu zamana kadar olan gelişmeleri izliyoruz. Gerek animasyon görüntüleriyle gerek canlı kasetler ile trajik anılara bakarken ailenin intikam ve gözü yaş dolu olduğu anları seyrediyoruz.

Belgeselin güncel IMDb puanına buradan erişebilirsiniz.