Netflix Bartkowiak film konusu ve yorumu

Film, Netflix platformunda 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlanmaya başlamıştır. Polonya yapımlı filme genel bir bakış attığımızda, aydınlık bir başlangıca sahip ve karanlık bir sonla bitiyor. Bu da filmin dikkat çeken noktası oluyor. Genç ve dinamik oyuncu kadrosuna sahip olan film, bir taraftan intikam savaşı izletiyor. 90 dakika süren filmin hikayesiyse oldukça akıcı.

Filmde özellikle bilinmeyen kişilerin bilinmeyen geçmişleri kavramıyla yaşanmış bir ölümden, bilinmezliğe doğru ilerleme sağlanıyor. Yani film bir taraftan suçla polisiye türünü anımsatarak parçaları birleştirmeyi seyirciye bırakıyor.

Bartkowiak filmi yorumu

Platformun film için vaat etmiş olduğu konusu çok fazla sıra dışı bir izlenime kapılmamızı sağlıyor. Söylentiler MMA dövüşçüsü olan bir ailenin bireyinin ölen kardeşinin yerine gece kulübü işletmeciliğine başladığını ve ardından da araba kazası yaparak lanse edilmiş olan ölüm sebebinin, aslen bir kaza olmadığını bizlere gösteriyor. Klasik bir intikam konusu barındıran film, yalnızca intikama odaklanmadan karakterlerle aile arasındaki kaotik gelişlemelerden de yararlanmayı ihmal etmiyor.

Yönetmen koltuğunda Daniel Markowicz’in oturduğu, senaristliğini Daniel Benardi’nin yazdığı film, adının verildiği Bartkowiak karakteri üzerinde geçiyor. Zorluklar ile kanların koz gezmekte olduğu bir dövüşün sonrasında tarihler sekiz ay ilerisine dek alınıp bir gece kulübüne çevriliyor. Tüm bunların sonunda odak noktası yine Bartkowiak ile onun gizem dolu durgun kişiliği oluyor. Kardeşinin ölüm haberi ile sarsılmış olsa da neden bilinmiyor güçlü ve geleceğine sağlam adımlar ile ilerlemeyi isteyen bir potansiyel birey duruşu sergiliyor.

Bize göre bu film gibi aksiyonla intikam türünde olan filmler için 90 dakika gibi bir süre yetersiz oluyor. Her ne kadar ulaşmayı istedikleri dinamik hikayenin akışı izleyen ile buluşuyor olsa da karakter derinliği bakımından tabir edilecek kavram ortalamanın üstüne çıkamıyor. Aksiyonla suç filmlerinde karakterin derinliği önemli ilk ölçüt olmasa da birçok kişinin sevdiği içerikleri incelediğimiz zaman bu film ile karakterlerin çoğu havada kalmış oluyor. Bunun dışında da 90 dakika bir süreden oluşan filmden çok başarılı bir oyunculuk performansının çıkmasını beklemek saçma olur. Dövüş sahneleri, silahlar seyircinin içindeki enerjinin seviyesini yukarıya taşımayı biliyor. Fakat Polonya ile intikam ikilemi çok da yakışmıyor. Bu değerlendirmeler sonrasında filmin alacağı IMDB puanı 10 üzerinden 6 olacaktır.

Bartkowiak filminin oyuncu kadrosu

Józef Pawlowski – Tomek Bartkowiak

Rafal Zawierucha – Steppy D

Danuta Stenka, Margo Marlow, Jan Frycz, Cezary Lukaszewicz, Bartlomiej Topa

Zofia Domalik, Antoni Pawlicki, Janusz Chabior

Bartkowiak film fragmanı