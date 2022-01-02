Netflix - Alpha filmi konusu ve fragmanı

Columbia Pictures ve Studio 8 gibi ünlü film stüdyoları tarafından yapılmış olan Alpha filminin konusuna ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
02 Ocak 2022 Pazar 21:19
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Columbia Pictures, Studio 8 ve Fosun Group Forever Pictures tarafından ortaklaşa olarak yapılan Alpha filmi Netflix’te! 20 bin yıl öncesinde geçmekte olan ünlü film, Netflix platformundan da izlenebiliyor. Avrupa’da yer alan bir grubu konu alan film 20 bin yıl öncesinde geçmekle beraber Buz Çağı’nı da gözler önüne sermektedir. İnsanların bizonlara karşı olan savaşını ve kurtlarla tanışışını da gözler önüne seren bu filmin IMDb puanı ise 6,7 olarak belirlenmiştir.
Türkçesi Alfa Kurt olan filmin senaryosunda Kodi Smit, Natassia Malthe, Johannes Haukur Johannesson gibi birçok ünlü isim yer almakta. İzleyiciyi 20 bin yıl öncesine götüren bu filmde art arda gelişen çeşitli olaylar yer alıyor. Filmin fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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