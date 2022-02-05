Nergis Öztürk kimdir? Nergis Öztürk hakkında bilgiler

Avlu dizisinde hapishane müdürü Zerrin karakteri ile izleyici karşısına çıkan Nergis Öztürk’ün hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Nergis Öztürk kimdir?

1980 yılında Kocaeli’nde dünyaya gelen Nergis Öztürk aslen Orduludur. Annesi öğretmen ve babası elektrik teknisyeni olan Öztürk, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde Tiyatro okumuştur.

Nergis Öztürk ilk olarak Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? İsimli filmle oyunculuğa başlamıştır. Nergis Öztürk, oyuncu Cemal Toktaş ile dünya evine girmiştir.

Nergis Öztürk rol aldığı yapımlar

Avlu

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

Böyle Bitmesin

Hatırla Sevgili

Kara Yılan

Gişe Memuru

Kıskanmak

Atlıkarınca