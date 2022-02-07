Nergis Çorakçı kimdir? Nergis Çorakçı hakkında bilgiler

Daha önce Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde Kıymet karakteri ile izleyici karşısına çıkan Nergis Çorakçı’nın hayatı merak edilmektedir.

Nergis Çorakçı kimdir?

1965 yılında Ankara’da dünyaya gelen Nergis Çorakçı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tiyatro bölümünü okumuştur. Ayrıca Yıldız Kenter gibi önemli bir isimden eğitim alan Nergis Çorakçı ilk olarak 23 yaşında iken Kuşlu Çorap isimli yapımla televizyon hayatına giriş yapmıştır.

55 yaşındaki deneyimli oyuncu İstanbullu Gelin, İki Yabancı, Yıldızların Altında gibi pek çok yapımda rol almıştır.

Nergis Çorakçı rol aldığı yapımlar

Kuşlu Çorap

Yıldızların Altında

Menekşe ile Halil

Kapalıçarşı

Emanet

Kötü Yol

İki Yabancı

İstanbullu Gelin