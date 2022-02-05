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Necla Nazır kimdir? Nerelidir? Necla Nazır kaç yaşındadır?

Bir çok filmde yer almış olan Necla Nazır, Ferdi Tayfur ile evliliğinden bir kızı olduktan sonra kendini tasavvufa yöneltmiş ve bu yönde hayatını devam ettirmeye başlamıştır. Necla Nazır Türk sinema tarihinin önemli isimlerindendir. Necla Nazır ile ilgili tüm bilgiler haberimizde..

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:48
Necla Nazır kimdir? Nerelidir? Necla Nazır kaç yaşındadır?
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Necla Nazır kimdir?

1956 yılında doğan oyuncu,65 yaşındadır. Çocukluk yılları Eyüp Sultan’da geçmiştir. 16 yaşında iken sinema güzeli unvanını almayı başarmıştır. Yeşilçam ve Türk sinema tarihinin çoğu filminde yer almıştır. İstanbul Silahtarağa İlköğretim okulunda okumuştur. Ortaokul eğitimini yarıda bırakmış ve çalışma hayatına atılmıştır. 1972 yılında bir fabrikada çalışırken Ses Dergisi aracılığı ile düzenlenen yarışmada 1. olmuştur. Arabesk müziğin büyük seslerinden olan Ferdi Tayfur ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Tuğçe Tayfur isminde bir kızı olmuştur. Necla Nazır kızı doğduktan sonra tasavvufa yönelmiş ve Kur-an’ı Kerim okumayı öğrenmiştir. Hayatını İstanbul’da devam ettirmektedir. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:48
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Anahtar Kelimeler:
Necla NazırYeşilçam
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