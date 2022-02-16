Nebi Taşkan kimdir? Nerelidir? Nebi Taşkan kaç yaşındadır?

Nebi Taşkan kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Nebi Taşkan'ın yaşamına dair detaylar...

Nebi Taşkan kimdir?

1997'de doğan İdris Nebi Taşkan oyuncu olmanın yanı sıra basketbolcu kişiliği ile de blinmektedir.

Ünlü oyuncu Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü'nde profesyonel şekilde basketbol oynamıştır. İkiz kardeşi olan Nebi Taşkan'ın 11 yaşındayken anne ve babası boşanmıştır. Bu sebeple mutsuz bir çocukluk geçirmiştir. Babasının dedsinden kalma bir oteli vardır ancak annesi ile beraber kalan oyuncu zorluklar içinde yetişmiştir. Oyuncu babası ile pek görüşmmektedir. Annesi daha sonra Hurşt Baytok ile düna evine girmiştir. Hurşit Hoca Nebi Taşkan'ın basketboldaki antrenörüdür. Oyuncu röpartajında bahsettiği üzere annesi ile Hurşt Bey'İn tanışmasının kendisi aracılığı ile olduğunu söylemiştir. Ancak üvy babasının işi nedniyle Antalya'ya gitmeleri gerektiği için Nebi Taşkan 15 yaşından itibaren tek yaşamak zorunda kalmıştır.

Oyuncu bu zamana dek Muhteşem Yüzyıl,, Poyraz Karayel ve Arkadaşlar İyidir gibi projelerde yer almıştır.

2017'de ise Star Tv ekranlarında yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yain karakterini oynamıştır. Oyuncu Nebi Taşkan İstanbul Beyoğlu doğumludur.