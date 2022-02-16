İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Nebi Taşkan kimdir? Nerelidir? Nebi Taşkan kaç yaşındadır?

Ünlü oyuncu Nebi Taşkan 'ın kim olduğuna dair merak edilen Nebi Taşkan kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü oyuncu Nebi Taşkan hakkında detaylar...

16 Şubat 2022 Çarşamba 21:13
Nebi Taşkan kimdir? Nerelidir? Nebi Taşkan kaç yaşındadır?
Takip Et:

Nebi Taşkan kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Nebi Taşkan'ın yaşamına dair detaylar...

Nebi Taşkan kimdir?

1997'de doğan İdris Nebi Taşkan oyuncu olmanın yanı sıra basketbolcu kişiliği ile de blinmektedir.

Ünlü oyuncu Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü'nde profesyonel şekilde basketbol oynamıştır. İkiz kardeşi olan Nebi Taşkan'ın 11 yaşındayken anne ve babası boşanmıştır. Bu sebeple mutsuz bir çocukluk geçirmiştir. Babasının dedsinden kalma bir oteli vardır ancak annesi ile beraber kalan oyuncu zorluklar içinde yetişmiştir. Oyuncu babası ile pek görüşmmektedir. Annesi daha sonra Hurşt Baytok ile düna evine girmiştir. Hurşit Hoca Nebi Taşkan'ın basketboldaki antrenörüdür. Oyuncu röpartajında bahsettiği üzere annesi ile Hurşt Bey'İn tanışmasının kendisi aracılığı ile olduğunu söylemiştir. Ancak üvy babasının işi nedniyle Antalya'ya gitmeleri gerektiği için Nebi Taşkan 15 yaşından itibaren tek yaşamak zorunda kalmıştır.

Oyuncu bu zamana dek Muhteşem Yüzyıl,, Poyraz Karayel ve Arkadaşlar İyidir gibi projelerde yer almıştır.

2017'de ise Star Tv ekranlarında yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yain karakterini oynamıştır. Oyuncu Nebi Taşkan İstanbul Beyoğlu doğumludur.



Son Güncelleme: 16.02.2022 21:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nebi TaşkanOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berk Güneşberk kimdir, kaç yaşındadır? Berk Güneşberk’in hayatı
Berk Güneşberk kimdir, kaç yaşındadır? Berk Güneşberk’in hayatı
Melisa Toros kimdir? Nerelidir? Melisa Toros kaç yaşındadır?
Melisa Toros kimdir? Nerelidir? Melisa Toros kaç yaşındadır?
Özlem Çınar kimdir? Nerelidir? Özlem Çınar kaç yaşındadır?
Özlem Çınar kimdir? Nerelidir? Özlem Çınar kaç yaşındadır?
Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder hakkında bilgiler
Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder hakkında bilgiler
Gülhan Tekin kimdir? Nerelidir? Gülhan Tekin kaç yaşındadır?
Gülhan Tekin kimdir? Nerelidir? Gülhan Tekin kaç yaşındadır?
Pelin Çalışkanoğlu kimdir? Nerelidir? Pelin Çalışkanoğlu kaç yaşındadır?
Pelin Çalışkanoğlu kimdir? Nerelidir? Pelin Çalışkanoğlu kaç yaşındadır?

Popüler Haberler

Nebi Taşkan kimdir? Nerelidir? Nebi Taşkan kaç yaşındadır?
Berk Güneşberk kimdir, kaç yaşındadır? Berk Güneşberk’in hayatı
Melisa Toros kimdir? Nerelidir? Melisa Toros kaç yaşındadır?
Özlem Çınar kimdir? Nerelidir? Özlem Çınar kaç yaşındadır?
Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder hakkında bilgiler
Gülhan Tekin kimdir? Nerelidir? Gülhan Tekin kaç yaşındadır?
Pelin Çalışkanoğlu kimdir? Nerelidir? Pelin Çalışkanoğlu kaç yaşındadır?
Ceyhun Mengiroğlu kimdir? Hangi dizide rol almaktadır?
17 Şubat 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Şubat Perşembe at yarışı programı
İrem Sak kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Yaşıyor?
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Haziran 2021 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
Arıcılık hibe desteğine nasıl başvuru yapılır?
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yerleri
Cumhurbaşkanı açıkladı! PTT aracılığı ile sosyal yardım ödemeleri evlere yapılacak
Nakit paraya ihtiya için Elden senetle para verilmekte midir?
Çocuklara Destek yardımı aracılığıyla ihtiyacı olan ailelere mama, bez, süt yardımı yapılacak. Detaylar haberimizde...
Derya Karadaş kimdir, kaç yaşında? Derya Karabaş hakkında bilgiler
Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Bağkur Sigortalılık Belgesi almak için ne yapılması gerekir, nereden alınır?
Ev hanımlarına müjde! Ev hanımlarına devlet destekli kredi imkanı
Yoksul ve muhtaç ailelere ve kişilere yardım eden kurum ve kuruluşlar hangileri? İletişim bilgileri!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.