Navillera dizi konusu nedir? Navillera dizi incelemesi

Netflix dizilerine bir yenisi daha ekledi. Navillera adlı dizi oldukça merak edilirken izleyen vatandaşlar ise beğendi. Son zamanların en iyi K-drama dizileri arasında yer alan Navillera, iyi performans sergileyerek birçok kişiyi etkilemeyi başardı. Sürükleyici olan dizi oyuncu kadrosu ile de şaşırttı. Kore dizisi olan Navillera, senaryosu ile herkesi etkilemeyi başardı.

Dul-Chool adlı kişi yııllarca çalışma hayatından sonra emekliliğin keyfini çıkarmak isteyen yaşlı bir bireydir. Çalışmaktan hayatını yaşayamayan Dul-Chool 3 çocuk büyüttüğünü ve zorluklardan bahseder. Eşi ile birlikte hep çalışan ama hiç keyif almayan Chool, 70 yaşındadır.





Yaşlılığını çeşitli aktiviteler ile geçirmek isteyen Chool, içinde ukte kalan dansı yapmak ister. Yıllar önce ailesi istemediği için dansı bırakan adam, dansa tekrar başlamak ister. Dizinin diğer ana kahramanı Chae Rok, genç ve bale için mükemmel biridir. Fakat hayatın zorlukları peşini bırakmaz. Annesi ölen ve babası hapishanede olan Rok, hayatına kendi başına devam etmektedir.

Duk Chool ve Chae Rok ikili dizide kendini tanıyarak yeni maceraların peşinden gidecektir. K-drama dizileri arasında yer alan Kore dizisi Navillera, birçok kişi tarafından beğenilerek izlenmektedir. İmdb puanı 8,9 olan Navillera, iki farklı bireyin hayatları, yaşantıları, pişmanlıklarını ele alır.









Navillera dizisi tanıtım fragmanına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Navillera oyuncu kadrosu

Park In-Hwan – Duk-Chool

Song Kang – Chae-Rok

Hong Seung-Hee – Eun-Ho

Na Moon-Hee – Hae-Nam

Shin Eun-Jung – Kim Ae-Ran

Kim Tae-Hoon – Ki Seung-Joo

Yoon Ji-Hye – Eun So-Ri

Jung Hae-Kyun – Sim Sung-San

Kim Soo-Jin – Sim Sung-Sook

Jo Bok-Rae – Sim Sung-Gwan

Lee Hwa-Ryong – Oh Joong-Sik

Jung Hee-Tae – Byeon Young-Il