Nasıl Süper Kahraman Oldum Film konusu nedir?

Hem Marvel tarafından hem de DC tarafından başlamış olan süper kahraman ile fantastik temaları konu edinen filmlerin farklı birçok konseptler ile de bütün dünyaya yayılıyor olması durumu sinema kültürü ve sektörü açısından da çok önemli olan bir noktaya değinmektedir.

Hafızalarımıza yer edinen Amerika ile Hollywood damgası taşıyan fantastik tür filmler yerini artık dünya üzerindeki diğer ülkelere de bırakma aşamasına gelirken geçtiğimiz günlerde de yayına giren Rus yapımı olan Komiser Grom Veba Doktoru adlı film bu türün farklılığı içinde oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

9 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren izleyici ile paylaşılan ‘’ Nasıl Süper Kahraman Oldum? ‘’ filmi yukarıda söz etmiş olduğumuz ifadeler ile de kanıtlanır niteliktedir. Douglas Attal tarafında yönetilen film, fantastik ve süper kahraman türünde oluşturulan ilk Fransız yapımı olarak tarihe geçti. Film ile ilgili diğer detaylar ise şu şekildedir;

‘’ Nasıl Süper Kahraman Oldum? filmi, günümüzdeki en çağdaş şehirlerden bir tanesi olan Paris ‘in renkli caddelerinden görüntüler sunarak başlamaktadır. Yalnız çok ufak bir farklı detay var ve o da halk içine karışmış olan ve nerdeyse de bütün insanların birer süper kahraman olması ile ortaya çıkıyor. Her birinin çok farklı güçleri ve envanterleri olmasının yanı sıra çoğu birbirleri ile de bir savaş halindedir ve bu da Paris ‘te ki artış gösteren suç oranlarının nedenini açıklamaya yetmektedir. Teğmen Moreau ile suç ortağı olan Schaltzmann, Paris ‘i yer ile bir eden ve insanları da bir süper kahraman haline getiren ilacın peşine düşüyorlar ve bu şekilde de insanlık adına bir savaş verecekler.

Orijinal adı ‘’ How I Became a Super Hero ‘’ olan filmin metaforik ve meydan okuyan bir hava seziyor olmak, filmin en kaliteli ve izleyiciye de en farklı şekilde hissettiren unsurlarından bir tanesidir. Attal, süper kahramanları bu filmde çok farklı bir betimleme yaparak izleyici karşısına çıkarmayı düşünmüştür. Böylelikle de onlara birer normal insan gibi yaklaşarak basketbol antrenörlüğü yaptırıyor, sıradan hayat rutinleri ile donatıyor ve psikolojileri bozuk olduğu için de bir psikiyatriste yönlendiriyor. Diğer süper kahraman filmlerinde yer alan gürültü dolu senaryoların aksine ‘’ How I Became a Super Hero ‘’ ile daha da derinden etkileyen ve şüphesiz olarak sıra dışı bir bütünlüğe emanet edilmiştir.

90 dakika boyunca izleyiciye tutumlu bir hikaye sunan filmin en dikkat çeken bir diğer yanı da Teğmen Moreau ‘yı canlandıran Pio Marmai ‘nin sergilemiş olduğu üstün performansı. Silik ve bitik olan bir karakterden adeta çığ açan başka bir karaktere dönüşü ise beklenenden çok daha büyük bir etki yaratmıştır. Ortağı ile birlikte sıra dışı olan bir göreve girişmelerine karşın insanlık adına son derece umut vaat eden tek gerçektir. Sizlere tavsiyemiz ise bu filmi izlemeyi sakın kaçırmayın çünkü izlediğiniz zaman gerçekten pişman olmayacağınız bir yapıt. Sonuç olarak biz bu filme 10 üzerinden 7 veriyoruz. Size de şimdiden keyifli seyirler dileriz.

‘’ Ben Nasıl Süper Kahraman Oldum? ‘’ filmin IMDB puanı kaç?

‘’ Nasıl Süper Kahraman Oldum? ‘’ filmi izleyici tarafından oldukça sevildi ve beğenildi. Bu bağlamda da film gösterime girdikten sonra izleyici tarafından 7,3 IMDB puanı almış oldu.

‘’ How I Became a Super Hero ‘’ filminde yer alan oyuncular kim ve karakterleri ne?

Pio Marmai – filmde Gary Moreau karakterine hayat vermektedir.

Leila Bekhti – filmde Callista karakterine hayat vermektedir.

Vimaa Pons – filmde Cecile Schaltzmann karakterine hayat vermektedir.

Swan Arlaud – filmde Naja karakterine hayat vermektedir.

Mehdi Boudina – filmde Alex karakterine hayat vermektedir.

Cartman – filmde Lorenzi karakterine hayat vermektedir.

Clovis Conillac – filmde Gigaman karakterine hayat vermektedir.

Farid Afifi – filmde Pompier karakterine hayat vermektedir.

'' Nasıl Süper Kahraman Oldum? '' Netflix filmi konusu ve yorumu adlı yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.