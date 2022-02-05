Naomie Harris, ‘Man Who Fell to Earth’ isimli dizide yer alacak

Naomie Harris, Man Who Fell to Earth isimli dizinin başrol oyuncusu olarak seçildi. Dizide uzaylı olan Ejiofor, Dünya’ya gelecek ve insanların geleceğini belirlemek için kendi geçmişiyle karşılaşacak.

Naomie Harris, Justin Falls isimli bilim adamı ve aynı zamanda mühendis olan kişiye hayat verecek. Dizinin 2022 yılında gösterim yapması planlanıyor. Ortak showrunnerlar, Naomie ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını dile getiriyor. Naomie bu projeye dahil olduğu için çok heyecanlı olduklarını belirtiyorlar.

Harris, Moonlight filminde canlandırdığı rol sayesinde Akademi Ödülleri ve Altın Küre Ödülleri’nde en iyi kadın yardımcı oyuncu kategorisine aday olarak sunuldu. Dizinin yönetmenliğini Kurtzman ve Lumet üstlenecek. Aynı zamanda filmin yönetmenliğini de yapacaklar. CBS Television Studios ise dizinin yapımcılığın üstlenecek.