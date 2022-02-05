Nadir Sarıbacak kimdir?

, 14 Eylül 1977 senesinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Avcılar Belediye Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başlamıştır. 2004 yılında İstanbul Tiyatro Bölümü’nü tamamlayan Sarıbacak, Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Master Programı’nı başarıyla bitirmiştir.

Sarıbacak, birçok tiyatro gösterisinde ve reklamda yer almaktadır. İstanbul’un Altınları, Gönülçelen, Şubat ve Aldırma Gönül dizilerinde yer almıştır. 2015’te yayınlanan Beş Kardeş dizisinde Nazım karakterine hayat vermiştir. Şubat dizisindeki Duble karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Kösem Sultan dizisinin oyuncuları arasındadır.