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Nadir Sarıbacak kimdir?

Nadir Sarıbacak, 14 Eylül 1977'de Ankara'da yaşama gözlerini açmıştır. Avcılar Belediye Tiyatrosu ile birlikte oyunculuk hayatına başlayan Sarıbacak, Gönülçelen ve Aldırma Gönül gibi ünlü projelerde yer almıştır. Oyunculuk hayatına devam etmektedir.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:59
Nadir Sarıbacak kimdir?
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Nadir Sarıbacak, 14 Eylül 1977 senesinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. Avcılar Belediye Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başlamıştır. 2004 yılında İstanbul Tiyatro Bölümü’nü tamamlayan Sarıbacak, Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Master Programı’nı başarıyla bitirmiştir. 

Sarıbacak, birçok tiyatro gösterisinde ve reklamda yer almaktadır. İstanbul’un Altınları, Gönülçelen, Şubat ve Aldırma Gönül dizilerinde yer almıştır. 2015’te yayınlanan Beş Kardeş dizisinde Nazım karakterine hayat vermiştir. Şubat dizisindeki Duble karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Kösem Sultan dizisinin oyuncuları arasındadır. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:59
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Anahtar Kelimeler:
Nadir SarıbacakGönülçelenşubatAldırma Gönül
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