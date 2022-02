Mustafa Avkıran kimdir? Mustafa Avkıran hakkında bilgiler

Show TV ekranlarının aksiyon dolu dizisi Çukur'da canlandırdığı Cengiz Erdenet rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mustafa Avkıran hakkında tüm bilmek istediklerinize yer verdik.

Mustafa Avkıran kimdir?

Mustafa Avkıran, 1963 yılında Gaziantep’te doğmuştur. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan oyuncu, daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans yapmış ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır.

İlk ekran deneyimini 1987 yılında yayınlanan Ateşten Günler dizisiyle yaşayan oyuncu daha sonra Kuzey Güney, Kaçak, Yaprak Dökümü, Kınalı Kar, Ezo Gelin ve Yılan Hikayesi gibi yapımlarda rol almıştır.

1993 yılında meslektaşı Övül Avkıran ile hayatını birleştirmiş ve bu evliliğinden bir oğlu vardır.

Mustafa Avkıran’ın rol aldığı dizi ve filmler

Çukur (2020)

Azize (2019)

Yeni Gelin (2017)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2016)

Kaçış (2016)

Filinta (2015)

Delibal (2015)

Sevdam Alabora (2014)

Yol Ayrımı: Hadi Baba Gene Yap (2013)

Kaçak (2013)

Kuzey Güney (2011)

Karakol (2011)

Av Mevsimi (2010)

Yaprak Dökümü (2008)

Mutluluk (2007)

Ezo Gelin (2006)

Köpek (2005)

Kayıt Dışı (2005)

Beni Bekledinse (2004)

Kınalı Kar (2002)

The Only Jouney of His Life (2001)

Pencereden Kar Geliyor (2001)

Kurşun Kalem (2000)

Yılan Hikayesi (1999)

Köstebek 2 (1999)

Kurtlar Sofrası (1999)

Kayıkçı (1998)

İstanbul Kanatlarımın Altında (1996)

Sokaktaki Adam (1995)

Zontellektüel Abdullah (1994)

Yalnızlar (1991)

Ayaşlı ve Kiracıları (1989)

Ateşten Günler (1987)