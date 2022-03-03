Murat Parasayar kimdir? Murat Parasayar hakkında bilgiler

Murat Parasayar’ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Murat Parasayar kimdir?

1966 yılında Bursa’da dünyaya gelen Murat Parasayar, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde eğitim almış ve ardından ilk olarak manken olarak iş hayatına atılmıştır. Birçok defilede yer alan Murat Parasayar, 1993 yılında oyunculuk yapmaya başlamıştır.

İlk olarak Barışta Savaşanlar isimli dizide yer alan Parasayar, Meleklerin Mucizesi, Sihirli Annem, Kurtlar Vadisi, Seni Yaşatacağım ve İlk Aşk gibi onlarca dizi ve filmde yer almıştır.

Murat Parasayar rol aldığı yapımlar

Akıncı

Gül ve Diken

Benzersiz

Barışta Savaşanlar

Mirasyediler

Zirvedekiler

Kırık Kalpler

Sihirli Annem

Farklı Boyur

Meleklerin Mucizesi

Nizama Adanmış Ruhşar

Tövbeler Tövbesi

İnsan Aldandı

Canım Babam

Yarınsız Gece

Kalbim Dört Mevsim

Çile