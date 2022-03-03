Murat Parasayar kimdir? Murat Parasayar hakkında bilgiler

Murat Parasayar’ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.
Murat Parasayar kimdir?
1966 yılında Bursa’da dünyaya gelen Murat Parasayar, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde eğitim almış ve ardından ilk olarak manken olarak iş hayatına atılmıştır. Birçok defilede yer alan Murat Parasayar, 1993 yılında oyunculuk yapmaya başlamıştır.
İlk olarak Barışta Savaşanlar isimli dizide yer alan Parasayar, Meleklerin Mucizesi, Sihirli Annem, Kurtlar Vadisi, Seni Yaşatacağım ve İlk Aşk gibi onlarca dizi ve filmde yer almıştır.
Murat Parasayar rol aldığı yapımlar
Akıncı
Gül ve Diken
Benzersiz
Barışta Savaşanlar
Mirasyediler
Zirvedekiler
Kırık Kalpler
Farklı Boyur
Meleklerin Mucizesi
Nizama Adanmış Ruhşar
Tövbeler Tövbesi
İnsan Aldandı
Canım Babam
Yarınsız Gece
Kalbim Dört Mevsim
Çile