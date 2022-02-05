Murat Han kimdir? Nerelidir? Murat Han kaç yaşında?

Murat Han kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Murat Han'ın yaşamına dair detaylar...

Murat Han kimdir?

Murat Han Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Fakültesini Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Mezuniyetinden sonra Los Angales'ta Stella Adlerluk akademisinde eğitimini tamamladıktan sonra Murat Han 9 yıl ABD'de yaşamış ve orada oyunculuk hayatına devam etmiştir.

Vicdan adlı filmde Nurgül Yeşilçay ile rol alan oyuncu Vazgeç Gönlüm, Ömre Bedel, Sensiz Olmaz, Eve Düşen Yıldırım, Sana Bir Sır Vereceğim gibi pek çok dizide oyunculuk yapmıştır. Ankara doğumlu olan oyuncu aslen Erzincanlı'dır. Babası Feyzullah Bey annesi ise Temam Hanım'Dır. Oyuncunun iki ablası vardır.