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Murat Han kimdir? Nerelidir? Murat Han kaç yaşında?

Ünlü sanatçı Murat Han'ın kim olduğuna dair merak edilen Murat Han kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü sanatçı Murat Han hakkında detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:33
Murat Han kimdir? Nerelidir? Murat Han kaç yaşında?
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Murat Han kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Murat Han'ın yaşamına dair detaylar...

Murat Han kimdir?

Murat Han Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Fakültesini Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir. Mezuniyetinden sonra Los Angales'ta Stella Adler oyunculuk akademisinde eğitimini tamamladıktan sonra Murat Han 9 yıl ABD'de yaşamış ve orada oyunculuk hayatına devam etmiştir.

Vicdan adlı filmde Nurgül Yeşilçay ile rol alan oyuncu Vazgeç Gönlüm, Ömre Bedel, Sensiz Olmaz, Eve Düşen Yıldırım, Sana Bir Sır Vereceğim gibi pek çok dizide oyunculuk yapmıştır. Ankara doğumlu olan oyuncu aslen Erzincanlı'dır. Babası Feyzullah Bey annesi ise Temam Hanım'Dır. Oyuncunun iki ablası vardır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:33
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MuratHanOyuncu
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