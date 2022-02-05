Murat Daltaban kimdir? Nerelidir? Murat Daltaban kaç yaşında?

Murat Daltaban kimdir?

kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtkadı sizler için araştırdık. İşte Murat Daltaban 'ın yaşamına dair detaylar...

Murat Daltaba ODTÜ Maden Mühendisliği bölümünü okumuştur. İzleyeciler ünlü sanatçıyı Salkım Hanımmın Tneleri ve Hırsız Polis dizisi ile tanımıştır. Sanatçı 1992'de DTFC Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nı bitirmiş ve bir dönem rock ve punk müzik tarzıyla ilgilenmiştir. Murat Daltaban, Özlem Daltaban ile evlidir. Sanatçının bir de oğlu vardır. Murat Daltaban 1966'da Ankara'da doğmuştur. Fox Tv'de yeni sezonu yayınlanacak olan Kördüğüm dizisinin kadrosunda yer almaktadır.