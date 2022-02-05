İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Murat Daltaban kimdir? Nerelidir? Murat Daltaban kaç yaşında?

Ünlü sanatçı Murat Daltaban 'ın kim olduğuna dair merak edilen Murat Daltaban kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü sanatçı Murat Daltaban hakkında detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:57
Murat Daltaban kimdir? Nerelidir? Murat Daltaban kaç yaşında?
Takip Et:

Murat Daltaban kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtkadı sizler için araştırdık. İşte Murat Daltaban 'ın yaşamına dair detaylar...

Murat Daltaban kimdir?

Murat Daltaba ODTÜ Maden Mühendisliği bölümünü okumuştur. İzleyeciler ünlü sanatçıyı Salkım Hanımmın Tneleri ve Hırsız Polis dizisi ile tanımıştır. Sanatçı 1992'de DTFC Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'nı bitirmiş ve bir dönem rock ve punk müzik tarzıyla ilgilenmiştir. Murat Daltaban, Özlem Daltaban ile evlidir. Sanatçının bir de oğlu vardır. Murat Daltaban 1966'da Ankara'da doğmuştur. Fox Tv'de yeni sezonu yayınlanacak olan  Kördüğüm dizisinin kadrosunda yer almaktadır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Murat DaltabanOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Erkan Can kimdir, nerede doğmuştur? Erkan Can evli mi? Erkan Can kaç yaşında?
Laboratuarda üretilen et haram mı helal mi?
TRT Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? 2021 Seksenler dizisi yeni sezon yeni bölüm tarih belli oldu!
Benim Adım Melek Cumali diziye geri gelecek mi?
İstifa dilekçesi türleri nelerdir? İstifa Edenlerin Elde Edeceği Haklar Nelerdir?
Kredi borcu olanlara ING Bankası'ndan müjde! 15 Bin TL borç ödeneği fırsatı!
Yasemin Hadivent kimdir? Nerelidir? Yasemin Hadivent kaç yaşında?
Manken, oyuncu Arzum Onan kimdir? Arzum Onan nereli, kaç yaşında?
Ali İl kimdir? Ali İl kaç yaşında, nereli?
Perran Kutman kimdir? Nerelidir? Perran Kutman nerede oturuyor?
Oyuncu Vural Çelik kimdir? Nerelidir? Kısa biyografisi
Bucktown kadrosuna Jane Lynch de dahil oldu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.