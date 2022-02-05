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Müjde! GAİN büyük ekranlara geliyor.

Gain, büyük ekranlarda da izlenebilme haberini verdi. Son yıllarda dijial içerikler sunan platform, televizyonda da izlenme olanağıyla birlikte izleyiciye güzel haberini verdi. Gain kullanıcıları tarafından merakla beklenen bu haber sevindirdi. Peki ne zaman ekranlarda izlenebilecek? Hepsi ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 22:14
Müjde! GAİN büyük ekranlara geliyor.
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Son yıllarda özellikle yeni nesilin dijital platformları daha sık tercih etmesiyle birlikte bu alanda birbirinden farklı içerikler sunan dijital kanallar piyasaya çıkıyor. 

İçeriğinde çeşitli belgesel, dizi, film ve program gibi sunuları olan yapımları barındıran platformun sahibi Gözde Akpınardır.

GAİN Medya olarak kısa sürede adını duyuran yeni platform, odak konusu olmayı başardı. Yayınladıkları İstikrarlı Hayat Hakikattir şarkısı ile gözleri üzerine çekerek piyasaya 2020 yılında büyük bir giriş yapmıştı. 

Dizi, müzikal, belgesel, program gibi içeriklerle izleyici karşısına çıkan GAİN Medya, ün yapmış isimlerle çalışmasıyla da merak konusu oldu. Engin Günaydın, Ahmet Mümtaz Taylan, Bartu Küçükçağlayan gibi sevilen oyuncularla dolu dolu olmasıyla şimdiden gönüllerde yerini aldı. 

Özellikle Engin Günaydın hayranları tarafından seçilen platform, büyük ekranlara geleceğini duyurduğu içinde izleyicisi tarafından en sevinçli haber haline geldi. Engin Günaydın'ı daha çok projede görmek isteyen hayranları, kendisinin yer aldığı her projeyi beğenerek takip ediyor.

Yapay zeka tabanlı algoritmaya sahip olmasıyla ve güncel içerik üretmesiyle Android ve iOS olarak geliştirilmiş durumdadur. 

2020'de yayın hayatına başlamış olan platform, şimdilerde büyük ekranlara gelebilmesiyle konuşuluyor. 22 Mart itibariyle Smart ekranlara gelecek. Yeni içerikleriyle milyonları aşan abone sayısına hizmet vermeye devam ediyor. 

İzleyenlerine hem Smart tv hemde uygulama üzerinden erişim sağlayacak platform, gençlik tarafından kolaylıkla tercih ediliyor. 

Bağımsız medya çalışanlarının üretmiş olduğu uygulama içinde her türlü yayın mevcuttur. Belgesel, film, yabancı film, yerli yapımlar gibi daha birçok şey burada. 

Farklı düşünceler ve başka formatları da ele alan GAİN Medya, bu düşüncelere önem vererek altenatif seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. 

Yayınlamış olduğu içeriklerden bazılar şunlardır;

Ex Aşkım,

10 Bin Adım,

Terapist,

Benim Tuhaf Ailem,

Özelden Yürüyenler,

Beni Kendimden Koru gibi içerikleri vardır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 22:14
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Anahtar Kelimeler:
DijitalGainDiziBelgeselBartu Küçükçağlayan
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