Müjdat Gezen kimdir? Kariyeri ve özel hayatına dair bilgiler

29 Ekim 1943 yılında doğan Müjdat Gezen 77 yaşındadır. İstanbul’da dünyaya gelen Gezen, ilk tiyatro deneyimini ilkokul eğitimi sırasında yaşamıştır. Kendisinin aynı yıl dergide şiirleri de paylaşılmıştır.

Mikrofon ile İstanbul Radyosu Çocuk Kulübü’nde tanışan Gezen, 1960 yılında İstanbul Belediyesi’nin Şehir Tiyatroları’nda profesyonelliğe geçiş yapmıştır. Lise eğitimini Vefa Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Belediyesi Konservatuarı’nda Tiyatro Bölümü’ne giriş yapmıştır.

1962 yılında ilk filmini çeken Müjdat Gezen bir yıl sonra Muammer Karaca ve Münir Özkul tiyatrolarına giriş yapmıştır. Daha sonra başka tiyatrolarda da yer almıştır.

Gün İrk ile 1968 senesinde evlenmişlerdir ancak bu evlilik 1980 yılında sonlanmıştır. Bu evlilikten Elif adında bir kızı olmuştur. 1988 yılında ise Leyla Turgut ile evlenerek ikinci evliliğini yapmıştır.

Hakem ve eski bir futbolcu olan babası Necdet Gezen, Karagümrük ve Süleymaniye takımlarında forma giymekle beraber 1940’lı yıllarda hakemlik de yapmıştır.

Müjdat Gezen birçok yapımda yer almıştır bunların en bilinenleri; Yedi Kocalı Hürmüz, Hürmüz, Hasret, Yapışık Kardeşler ve Cennet Mahallesi’dir.