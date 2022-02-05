Muhittin Korkmaz kimdir ? Kaç yaşında, nereli?

17 Ekim 1953 tarihinde doğmuştur, aslen Gazianteplidir. Bursa Devlet Tiyatrosu’ndan emekli olan Muhittin Korkmaz, ilk oyunculuk deneyimini 2000 yılında Pire Nuri karakteri ile yapmıştır. Telsim reklamlarında Cem Yılmaz ile birlikte rol alan Muhittin Korkmaz, G.O.R.A sinema filminde canlandırdığı Thilu karakteri ile dikkat çekmiştir. En son Bir Baba Hindu filminde rol alan Muhittin Korkmaz evli ve bir çocuk babasıdır. Sinema Bir Mucizedir, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, AROG, Yahşi Batı ve Pek Yakında dinema filmlerinde de rol alan Muhittin Korkmaz, 24 Kasım 2020'de koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Youtuber olan oğlu Cem Korkmaz ise 2017 yılında intihar etmiştir.