Muharrem Türkseven kimdir? Muharrem Türkseven hakkında bilgiler

İstanbullu Gelin dizisinde Nazif karakterine hayat veren Muharrem Türkseven’in hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. 1989 doğumlu olan Türkseven pek çok dizide rol almıştır.

Muharrem Türkseven kimdir?

1989 yılında doğan Muharrem Türkseven aslen Çanakkalelidir. İstanbul Üniversitesi’nde Sanat Tarihi bitiren Muharrem Türkseven sonrasında oyunculuk hayatına girmiştir. İlk olarak 2008 yılında Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Muharrem Türkseven Sungurlar, Nizama Adanmış Ruhlar, İstanbullu Gelin ve Ve İnsan Aldandı isimli yapımlarda rol almıştır.

Muharrem Türkseven rol aldığı yapımlar

Kurtlar Vadisi

Sungurlar

Nizama Adanmış Ruhlar

İstanbullu Gelin

Ve İnsan Aldandı