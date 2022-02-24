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Muharrem Özcan Kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?

Muharrem Özcan kimdir, nerede doğdu, Muharrem Özcan nerede yaşıyor, Muharrem Özcan'ın evi nerede, Muharrem Özcan kaç yaşında? Muharrem Özcan'ın öz geçmişi ile ilgili tüm merak edilen detayları ve daha fazlasını sizler için bir araya topladık...

24 Şubat 2022 Perşembe 20:16
Muharrem Özcan Kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
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Muharrem Özcan kimdir, nerede doğdu?

Muharrem Özcan, 1987 yılında dünyaya geldi. Muharrem Özcan, 9 Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Oyunculuk Anasanat Dalı bölümünden mezun oldu. Oyuncu Muharrem Özcan İzmir Devlet Tiyatrosu ve Oyun Atölyesi’nde birden fazla tiyatro oyununda rol aldı. Yakın tarihte TRT1 kanalının en fazla beğeni toplayan dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncu ekibinde bulundu. Dizide Tangut karakterine hayat verdi.

 



Son Güncelleme: 24.02.2022 20:16
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