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Müge Anlı Canlı Yayında Öyle Bir Şey Yaptı ki; İzleyiciler Gözlerine İnanamadı! İşte O Anlar...

Ekranların en çok sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Müge Anlı'nın yaptığı o şey herkesi şaşırttı.

22 Mart 2022 Salı 13:47
Müge Anlı Canlı Yayında Öyle Bir Şey Yaptı ki; İzleyiciler Gözlerine İnanamadı! İşte O Anlar...
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Ekranların en çok sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Müge Anlı'nın yaptığı o şey herkesi şaşırttı. ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'Te yine hem sert hem de tatlı rüzgarlar uçuştu. İşte Müge Anlı'nın tüm izleyicinin ağzını açık bıraktığı o anlar...

10 Yılı aşkın süredir ATV ekranlarında kendi programının sunuculuğu yapan Müge Anlı bu defa görenleri hayrete düşürdü. Gazeteci sunucu Müge Anlı resmen örügye başladı. Canlı yayında yaptığı örgüyle sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Müge Anlı'nın o halleri...

Müge Anlı Yeni Bir Sektörde!

Başarılı gazeteci Müge Anlı uzun yıllardan bu yana pek çok suçlunun bulunmasını, birbirine hasret olanların kavuşmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra yaptığı iyilikler ve bağışlarla da adından sık sık bahsettiren Müge Anlı bu defa eline ipliği aldığı gibi canlı yayına çıktı. Her alanda marifetli olduğunu bir kere daha kanıtlayan Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı el örügleri izleyicileri şok etti. Sosyal medyada anında konuşulmaya başlanan Müge Anlı'nın birbirinden farklı ördüğü örgüler de gündem etkisi yarattı. 

Sosyal medyada kişisel anlamda çok fazla paylaşım yapmayan Müge Anlı'nın o halleri görenleri şoke etti. Özel hayatıyla ilgili olarak yapmayı sevdiği şeyleri genelde çok paylaşmayan ve takipçilerine duyurmayan Müge Anlı el emeği göz nuru ördüğü her şeyi sosyal medya hesabından duyurdu. 

Yetmedi Canlı Yayına da Öyle Çıktı!

Önce sosyal medya hesbaından yaptığı örgüleri paylaşan Müge Anlı hemen sonrasında canlı yayına elinde tığı ve ipliğiyle çıktı. Geçtiğimiz haftalarda örüg yapmayı öğrendiğini ve bu işte daha yeni olduğunu söyleyen Müge Anlı'nın rengarenk ördüğü şeyler de izleyenlerin ilgisini çekmeyi başardı. 

Hem sunuculuk konusunda yetenekli hem de el işlerinde yetenekli olan Müge Anlı sosyal medyada çok konuşularak yeniden TT olmayı başardı. Pek çok kişinin ablası, kızı gibi gördüğü Müge Anlı bu hareketiyle pek çok kadının gönlünü yeniden fethetti. Ördüğü kıyafetleri ise bir yere bağışlaması beklenen Müge Anlı önümüzdeki günlerde de canlı yayına elinde örgü ile çıkacak mı bilinmiyor. 

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