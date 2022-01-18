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Move to Heaven dizisinin konusu nedir? Detaylı inceleme ve yorumlar

Move to Heaven 14 Mayıs 2021 tarihinde Netflix platformunda kullanıcılar ile buluşmuş bir K-Drama dizisidir. Dizi Asperger sendromuna sahip bir çocuğun babasını kaybettikten sonrasında geçtiği sürece ayna tutmaktadır. İzleyenlerden yüksek notlar alan dizi ile ilgili detaylı inceleme ve yorumları ve dizinin konusu ile ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz.

18 Ocak 2022 Salı 14:21
Move to Heaven dizisinin konusu nedir? Detaylı inceleme ve yorumlar
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Netflix birçok türde orijinal yapımlara imza atmaya devam ediyor. Belgesel türünde yaptığı en başarılı yapımlardan bir tanesini ise K-Drama’ya aittir. Henüz yayınlanma tarihi yeni olan Navillera, Sisyphus The Myth gibi içerikleriyle iyice popülerliğini iyice arttıran Netflix, her hafta imza attığı yeni bir K-Drama ile izleyicisiyle buluşuyor. Böylelikle dramatik tarafı daha ağır basan güzel hikayeleri ekranlarımıza taşıyor. Bu esnada hayatın olmazsa olmazı değerleri fark etmemizi sağlarken, hakkında görüşlerin paylaşımına da devam ediyor. Yönetmenlik koltuğunda Kim Sung Ho’nun yer aldığı Move To Heaven adlı yapımın detaylı incelemesi yazımızın devamında yer alıyor.

 

Hikayemiz, Geu-Ru adlı bir gencin balıklar ile arasında geçen tuhaf bir diyaloğu ile başlamaktadır. Büyük bir balık fanusunun önünde duran karakterimiz, balıklar ile konuşurmuş gibi vakit geçiriyordur. Hepsinin adını bilmesinin dışında yaptığı gözlemleriyle kimin hangi hastalığa sahip olduğunu ve kimin nasıl bir karakteristik özelliğe sahip olduğu ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmaktadır. İlerleyen zamanda kendisinin Asperger sendromu belirtileri gösterdiği gözlemlenir.

 

Move to Heaven dizi incelemesi

Yaşamını babasıyla (Jeong-u) birlikte geçirmekte olan genç; oldukça düzenli, kurallara saygılı ve babasına düşkün biri olarak dikkatleri üzerine çeker. Ayrıyeten babası ile birlikte adı Move To Heaven olan bir işte çalışıyorlardır. Ölen insanların, öldükleri yerleri temizlemektedirler ve çeşitli sohbetlerle ölen insanları onurlandırmaktadırlar. Yani olay mahallinin temizliğini yapıyor gibi gözükseler de onlar daha çok manevi ve ruhsal bir işlem yapmaktadırlar. Ölen insanlara gösterilen sevgi ve saygı sonsuz olmaktadır. Lakin baba ile oğulun hayata geçirdiği bu eylemle ölenlerin yakınlarına yardım ettikleri düşünülebilir. Peki ya gencin babası Jeong-u ölürse ne olur?

 

Move to Heaven bir dizi içerisinde, daha doğru bir anlatım takınmak gerekirse herhangi bir hayatın içinde olabilecek bütün kriterlerin karşılığını veriyor. Geu-ru adlı kişinin diziye giriş yapması ile hayata bambaşka bir şekilde bakış imkanına ulaşırız. Babasının oğlu ile iletişime geçmek için harcadığı çabalar dikkat çekerken, sevginin ve bağlılığın ne denli önemli olduğu da ortaya çıkmaktadır. Ailenin ve geleneklerin bağlılık ile duygusal bir akış yaşanmaktadır. Bir an yaşanan mutluluk kişiye birçok şey ifade eder ve anı sıkıca tutmanın gereksinimini vurgulamaktadır.

 

14 Mayıs tarihi ile Netlfix platformuna giriş yapan Move To Heaven; nerdeyse kusursuz bir senaryo barındırmakta. Oyunculuklar ise mükemmel olup, hassasiyetle işlenen konuyu iliğinize kadar hissettirmektedir. Kesinlikle izlenmesi gereken bir içeriktir. Yani özetle puanı 10 üzerinden 8’dir. İyi seyirler…

 

IMDb:

8,9

Son Güncelleme: 18.01.2022 14:21
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Anahtar Kelimeler:
NetflixMove To HeavenNetflix Move To HeavenNetflix DizileriK-Drama
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