Oscar Isaac’in kişiliği deniz kuvvetlerinin eski bir askeri ve CIA ajanı olan Marc Spector olacaktır. Spector, iş ortağı Bushman aracılığıyla ihanete uğrar ve Mısır’da ölümün kıyısına geldiği zaman ise Mısırlı Ay Tanrısı Khonshu aracılığıyla güç kazanır. Moon Knight’ın çizgi romanlarda tek bir karakter gidişatı yer almamaktadır. Dizinin konusu tam olarak açıklanmazken hala karakter için birçok olasılık yer almaktadır. Moon Knight’ın showrunner’ı The Umbrella Academy’den tanıdığımız Jeremy Slater'dır. Dizinin 2022 yılı içinde Disney+’ta gösterime sunulması planlanmaktadır. Disney+ şimdiye kadar Marvel’dan WandaVision ve The Falcon and The Winter Soldier dizilerini hayata geçirmiş ve seyirci karşısına çıkarmıştır.
“Moon Knight” dizisinin dövüş eğitimlerinden Oscar Isaac’linin dövüş videosu paylaşıldı
Marvel Sinematik Evreni’nin dördüncü kısmının kahramanlarından birini ekranlara taşıyacak olan Moon Knight dizisi için çalışmaları başlarken dizinin yıldızı Oscar Isaac oldu. Henüz çekimler konusunda bir bilgi bulunmazken dövüş eğitiminde olan Oscar Isaac’in dövüş videosu paylaşıldı.
05 Şubat 2022 Cumartesi 14:06
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:06