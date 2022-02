“Moon Knight” dizisinin dövüş eğitimlerinden Oscar Isaac’linin dövüş videosu paylaşıldı

Marvel Sinematik Evreni’nin dördüncü kısmının kahramanlarından birini ekranlara taşıyacak olandizisi için çalışmaları başlarken dizinin yıldızıoldu. Henüz çekimler konusunda bir bilgi bulunmazken Dune filminin çekimlerinin son bulmasının ardından Scenes from a Marriage ve Moon Knight için çalışmaya başlayan Oscar Isaac’in bir dövüş videosu paylaşıldı. Altı bölüm sürecek ve Disney+’da yayınlanacak Moon Knight dizisinin yönetmeni Mısırlı Mohamed Diab olacaktır. Aynı zamanda Moon Knight dizisi de ölümün eşiğindeyken Mısırlı Ay Tanrısı aracılığıyla, onun yeryüzündeki avatarı olan Khonshu’nun Yumruğu’na dönüştürülür.

Oscar Isaac’in kişiliği deniz kuvvetlerinin eski bir askeri ve CIA ajanı olan Marc Spector olacaktır. Spector, iş ortağı Bushman aracılığıyla ihanete uğrar ve Mısır’da ölümün kıyısına geldiği zaman ise Mısırlı Ay Tanrısı Khonshu aracılığıyla güç kazanır. Moon Knight’ın çizgi romanlarda tek bir karakter gidişatı yer almamaktadır. Dizinin konusu tam olarak açıklanmazken hala karakter için birçok olasılık yer almaktadır. Moon Knight’ın showrunner’ı The Umbrella Academy’den tanıdığımız Jeremy Slater'dır. Dizinin 2022 yılı içinde Disney+’ta gösterime sunulması planlanmaktadır. Disney+ şimdiye kadar Marvel’dan WandaVision ve The Falcon and The Winter Soldier dizilerini hayata geçirmiş ve seyirci karşısına çıkarmıştır.