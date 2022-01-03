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Modern Love dizi konusu ve yorumu

Anne Hathaway, Andrew Scott gibi birçok tanıdık ismin bulunduğu Modern Love dizisinin konusu, yorumu ve daha birçok merak edilen konuların bulunduğu içeriğimiz ile sizlerleyiz. Bu inceleme yazısında Amazon Prime Video’da yayınlanan Modern Love dizisi konusu, yorumu, incelemesi, IMDb puanı, kaç bölüm ve sezon gibi aklınıza takılacak birçok sorunun yanıtlarıyla karşılaşacaksınız.

03 Ocak 2022 Pazartesi 04:11
Modern Love dizi konusu ve yorumu
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Amazon’un şu zamana kadar ki en anlamlı icraatları arasında dikkat çeken Moden Love dizisi, New York Times’ın aynı ismi taşıyan köşe yazılarından uyarlama bir dizi. 8 farklı samimi hikayeyi izleyicilerle buluşturma fırsatı yakalayan dizi gerçek hikayelerden uyarlama olup antoloji türüyle karşımıza çıkmakta. Eski aşklardan, mutlu geleceklere; unutulmayan romantizm dakikalarından, evlat edinen eşcinsel bireylere kadar duygusal yönü kuvvetli yaşanmışlıklara el atıyor.

Dışarıdan bakıldığında sıradan diyebileceğimiz hikayelerle karşılaşsak da 8 bölüm içerisine yerleştirilen sekansların herhangi birine hayatınızın herhangi bir kısmında mutlaka şahit olduğumuzun garantisi verilebilir. Moden Love’ı daha çekici ve estetik kılan kısımlarda tam da gerçek hayattan yaşanmışlıklar noktasıdır.

Bölümler:

  1.  Kapıcı Esas Adamınız Olursa
  2.  Aşk Tanrınız Meraklı Bir Gazeteci Olursa
  3.  Beni Böyle Kabul Et, Kim Olursam Olayım
  4.  Oyunu Canlı Tutmak İçin Çabalamak
  5.  Hastanede, Berrak Bir Perde Arkası
  6.  Baba Gibi Gözükse Ne Olur, Sonuçta Sadece Bir Akşam Yemeği, Değil mi?
  7.  Açık Evlat Edinme İçin Açık Fikirli Olun
  8.  Son Turda Yarış Daha Zevkli Hâle Gelir

Moden Love Dizi Yorumu

Moden Love kendisini ilk bölümde “Kapıcı Esas Adamınız Olursa” ismiyle tanıtmaktadır. Genç bir kadının dram-gençlik-aşk üçgeni arasında sergilediği mücadeleyi gözler önüne sergilemektedir. Bölümdeki Maggie ismindeki ana karaktere hayat veren ismin Cristin Milioti olduğunu görmekteyiz. Maggie henüz 20’li yaşlarında nispeten saf, New York’ta tek başına yaşayan bir genç kızdır.

Edebiyat-blog hayatı olan Maggie bunlara devam ederken bir yandan da aşk, şehvet, cinsellik sekansları yaşamaktadır. birçok randevuya çıkan genç kız ne yeterli enerji geçişlerine şahit olabilmiş ne de karşı taraftan cevap alabilmiştir. İşte bu anda ona bir baba şefkatiyle yaklaşan, destek olan kapıcısı Guzmin gözlere çarpmakta. Muazzam bir kişiliğe sahip olan Guzmin, “Sen idealleri olan başarılı bir kızsın, yanında getirdiğin erkekler sana göre değil.” Diyerek Maggie’nin daha iyi bir hayata yönelmesi için ona telkinde bulunur. Bir süre sonra hamile olduğunu öğrenen Maggie’yi ise bambaşka bir gelecek beklemektedir.

İlk sezonu 2019 yılında yayınlanan Moden Love’da Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel, Olivia Cooke ve daha pek çok başarılı sinema oyuncularının yer aldığı görmekteyiz. Moden Love birçok romantik temalı içerik üreten yapımcılara bir tür başkaldırış gibi. Saatler süren dram ve romantizm sekansları çoğunlukla başarısız olurken Moden Love’ın şehveti, duygusallığı ile romantizminin başka bir yöne evriliş şekli büyük bir meydan okuma niteliğindedir. Uzun bir aranın ardından yeniden ağustos ayında ikinci sezonuyla bizlerle olacak diziyi kaçırmayın.

IMDb: 8,0

8 farklı hikâyeyi bizlerle buluşturan diğer oyuncular:

  •  Yaratıcı: John Caney, Tom Hall
  •  Sofia Boutella – Yasmine
  •  Olivia Cooke – Karla
  •  Tina Fey – Sarah
  •  Julia Ganer – Maddy
  •  Anne Hathaway – Lexi
  •  Catherine Keener – Julie
  •  Cristin Milioti – Maggie
  •  Laurentiu Possa – Guzmin
  •  Dev Patel – Joshua


Son Güncelleme: 03.01.2022 04:11
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