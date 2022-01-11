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Mine dizisinin oyuncuları ve konusu

Kore yapımı diziler dikkat çekmektedir. Kore yapımı dizilerden biri olan Mine ,2021 senesinde vizyona girdi.Netflix'te yayınlanmaya başlayan dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmektedir. Mine dizisinin konusu nedir? Bu haberimizde Mine dizisinin konusunu ve oyuncularını sizler için derledik. İşte Mine dizisinin oyuncuları ve konusu...

11 Ocak 2022 Salı 03:18
Mine dizisinin oyuncuları ve konusu
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Mine dizisi

Aceleyle koşuşturan bir rahibe gibi görünen bir kadınla başlar. Dışarıda yağan yağmura rağmen hala yetişmeye ve mesajı iletmeye çalışır. Birkaç saniye sonra karakola giren yaşlı kadın bir cinayete tanık olduğunu söyler. Görünüşe göre tüm karakol dikkatini verir. Fakat kimin öldüğünü ve olayın nasıl geliştiğini öğrenmek için 60 gün sonra geri dönmemiz gerektiğini söylemektedir.

Güneşli bir güne merhaba diyerek başlayan dizi ve seyirci bir kadın anlatıcı aracılığıyla Mine’ı tanıtmaya başladı. Kendisini ilk anlatan kişi çok zengin bir adamdı ve Başkan Han olarak lanse edildi. Şirketi bir gayrimenkul geliştirme ve yönetim şirketi olarak bilinir ve Hyowon Grubu'nun kurucu sahibidir. Daha sonra Hyowon Malikanesi ve içinde yaşayan insanlara odaklanır. Cadenza  adlı ilk evde Han'ın gelini Jung Seo-Hyun ve hayatı pek umursamayan oğlu Han Jinho yaşıyordu.

Mine dizisinin gelişim yönü büyük bir soru işareti, zaten kalabalık ve karmaşık bir altyapıya sahip. Hemen hemen herkesin birbirine benzediği ve herkesin hayatından bazı şikayetlerinin olduğu söylenebilir. Gelinler arasındaki çarpık ilişki, kardeşlerin pasif tavırları görünmemektedir. En önemlisi konak, onlarca çalışan kız, kısacası abartılı ve dramatik bir yaşam kaynaşması. Hikayeye devam ederken, iki yeni gelen eklendi. Bu isimlerden ilki, küçük çocuk Ha-joon'un öğretmeni ve akıl hocası olacak Kang Ja Kyung’dur. Diğer isimse  Kim Yoo- Yeon adında genç bir kadındı, temizlikçi olarak çalışmaya başladı ve oldukça sade bir kişiliğe sahipti.

Birkaç bölümü yayınlanan dizinin cinayet olayın nasıl evrileceği merak edilmektedir. Dizinin IMDb puanı ise 7,7’dir. Mine dizisinde rol alan oyuncular şu şekildedir;

Lee Bo-Young – Seo Hee-Soo

Kim Seo-Hyung – Jung Seo-Hyun

Jeong Dong-Hwan – Başkan Han

Cha Hak-Yeon – Han Soo-Hyuk

Park Won-Suk – Yang Soon-Hye

Jo Eun-Sol – Park Jung-Do

Ok Ja-Yeon – Kang Ja-Kyung

Jung Yi-Seo – Kim Yoo-Yeon

Park Hyuk-Kwon – Han Jin-Ho

Lee Hyun-Wook – Han Ji-Yong

Jeong Hyun-Jun – Han Ha-Joon

Kim Hye-Hwa – Han Jin-Hee

Ye Soo-Jung – Emma


Son Güncelleme: 11.01.2022 03:18
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