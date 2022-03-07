Mina Nur Kaymas kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Türkiye sinema tarihinin genç oyuncuları arasında yer alan Mina Nur Kaymas, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Mina Nur Kaymas, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Mina Nur Kaymas kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Mina Nur Kaymas Biyografisi

Genç oyuncu Mina Nur Kaymas, 1 Ocak 2003 yılında dünyaya geldi. Kendisi 18 yaşındadır. Yakın bir zamanda Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Mayıs Kraliçesi adlı dizide Nehir karakterini canlandıracaktır. Daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde kendisine yer bulmuştu. Kendisi Menkul Kıymetler A.Ş İzmit Şube Müdürü Cihat Kaymas’ın kız çocuğudur. Aslen Sakarya’nın Kaynarca ilçesine kayıtlıdır.