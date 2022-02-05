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Metin Yıldız kim? Memleketi neresidir?

Komedi şovlarıyla tanınan Metin Yıldız’ın asıl kim olduğu hep merak edilmekteydi. Merakınızı gidermek amaçlı sizin için ayrıntılı bir şekilde araştırdık. Detaylar Gürses’te

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:55
Metin Yıldız kim? Memleketi neresidir?
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1974 doğumlu olan Metin Yıldız tam 46 yaşındadır. Ordu Fatsalıdır. Memur bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’ da hayata merhaba demiştir. Lise mezunu olan oyuncu 1996 senesinden bu yana profesyonel anlamda tiyatro da oyunculuk yapmaktadır. Ayrıca birçok sinema ve dizilerin kadrosunda da yer alarak başarısın konuşturmuştur. Oyunculuğunu Çok Güzel Hareketler Bunlar BKM ile zirveye taşımıştır. Metin Yıldız evli ve çocuğa sahiptir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:55
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GürsesMetinyıldızçokgüzelhareketlerbunlarBKMOrduFatsa
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