Metin Yıldız kim? Memleketi neresidir?

1974 doğumlu olan Metin Yıldız tam 46 yaşındadır.lıdır. Memur bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’ da hayata merhaba demiştir. Lise mezunu olan oyuncu 1996 senesinden bu yana profesyonel anlamda tiyatro da oyunculuk yapmaktadır. Ayrıca birçok sinema ve dizilerin kadrosunda da yer alarak başarısın konuşturmuştur. Oyunculuğunu Çok Güzel Hareketler Bunlarile zirveye taşımıştır. Metin Yıldız evli ve çocuğa sahiptir.