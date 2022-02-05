Metin Belgin kimdir? Metin Belgin görev aldığı çalışma ve projeler

Seslendirme, oyunculuk, senaristlik ve sunuculuk yapan başarılı isim Metin Belgin son zamanlarda merak ediliyor. Başarılı isim hayatı ile merak konusu olurken aynı zamanda görev aldığı yapımlar ve işleri ile de araştırılıyor.

Metin Belgin kimdir?

1957 yılında Bursa’da dünyaya gelen Metin Belgin, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Seslendirme sanatçılığına ek olarak oyunculuk, senaristlik ve sunuculuk da yapan Belgin çok sayıda çalışmada ve projede görev almıştır.

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan 46 Yok Olan dizisinde görev almıştır.