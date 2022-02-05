Mete Horozoğlu kimdir?

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:36
45 yaşında olan yetenekli oyuncu Mete Horozoğlu
sergilediği oyunculuğuyla izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Ankara’da büyüyen oyuncu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olarak oyunculuk hayallerine bir adım daha yaklaşmıştır. Öyle Bir Geçer Zamanki
dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Soner
karakteriyle izleyicileri adeta büyülemeyi başarmıştır. Sonrasındaysa Star TV’de yayınlanan Kösem Sultan
dizisinde Zülfikar Efendi’yi canlandırmıştı.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:36
Takip Et: