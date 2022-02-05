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Mete Horozoğlu kimdir?

Yetenekli oyuncu Mete Horozoğlu sosyal medya gündeminde! Mete Horozoğlu’nun hayatına dair önemli bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:36
Mete Horozoğlu kimdir?
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45 yaşında olan yetenekli oyuncu Mete Horozoğlu sergilediği oyunculuğuyla izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Ankara’da büyüyen oyuncu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olarak oyunculuk hayallerine bir adım daha yaklaşmıştır. Öyle Bir Geçer Zamanki dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Soner karakteriyle izleyicileri adeta büyülemeyi başarmıştır. Sonrasındaysa Star TV’de yayınlanan Kösem Sultan dizisinde Zülfikar Efendi’yi canlandırmıştı. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:36
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Anahtar Kelimeler:
Mete HorozoğluÖyle Bir Geçer ZamankiKösem SultanZülfikat EfendiSoner
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