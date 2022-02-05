Mete Horozoğlu kimdir?

45 yaşında olan yetenekli oyuncusergilediği oyunculuğuyla izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Ankara’da büyüyen oyuncu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olarak oyunculuk hayallerine bir adım daha yaklaşmıştır.dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncukarakteriyle izleyicileri adeta büyülemeyi başarmıştır. Sonrasındaysa Star TV’de yayınlanandizisinde Zülfikar Efendi’yi canlandırmıştı.