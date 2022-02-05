Merve Sevi kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?

Merve Sevi aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Haberimizde Sevi’nin biyografi detaylarından bahsedilmiştir.

Merve Sevi

24 Temmuz 1987 'de İstanbul’da doğmuştur. Aslen Artvin Arhavilidir. Nişantaşı Nuri Akın Lisesi’nden mezundur. Daha sonra eğitimine Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde devam etmiştir. Farklı reklam filmlerinde rol almıştır. Omuz Omuza ve Hayat Bilgisi dizilerinde oldukça sevilmiştir. Başrolleri Barış Akarsu ile paylaştığı Yalancı Yarim dizisi ile yıldızı parlamıştır.

Rol aldığı yapımlar