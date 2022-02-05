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Merve Sevi kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?

Yalancı Yarim dizisindeki Naz rolüyle yıldızı parlayan Merve Sevi, kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştır. Merve Sevi hangi projelerde yer almıştır? Başarılı oyuncu ile ilgili merak edilenlere haberimizde yer verilmiştir...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:25
Merve Sevi kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
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Merve Sevi aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Haberimizde Sevi’nin biyografi detaylarından bahsedilmiştir.

Merve Sevi

24 Temmuz 1987 'de İstanbul’da doğmuştur. Aslen Artvin Arhavilidir. Nişantaşı Nuri Akın Lisesi’nden mezundur. Daha sonra eğitimine Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde devam etmiştir. Farklı reklam filmlerinde rol almıştır. Omuz Omuza ve Hayat Bilgisi dizilerinde oldukça sevilmiştir. Başrolleri Barış Akarsu ile paylaştığı Yalancı Yarim dizisi ile yıldızı parlamıştır.

Rol aldığı yapımlar

  • 2003- Hayat Bilgisi
  • 2004- Omuz Omuza
  • 2006- Yalancı Yarim
  • 2007- Dağlar Delisi
  • 2008- Doktorlar
  • 2009- Rina
  • 2010- İhanet
  • 2011- Yalancı Bahar
  • 2011- İzmir Çetesi
  • 2014- Gülcemal
  • 2015- Bahara Yolculuk


Son Güncelleme: 05.02.2022 15:25
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Anahtar Kelimeler:
Merve SeviYalancı YarimNaz
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