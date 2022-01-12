Merve Dinçkol Kimdir? Kaç yaşındadır?

Merve Dinçkol, 6 Şubat 1986 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde hayata merhaba dedi. Akademik hayatını ilk olarak Erdemli Lisesi’nde sonrasında ise Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü’nden mezun oldu. Güzel spiker, üniversite eğitimini sürdürürken aynı zamanda Başkent İletişim Akademisi’nde eğitim almaya devam etti. Kova burcu olan Dinçkol’un hayatında henüz kimse yer almamaktadır.
Merve Dinçkol’un sunuculuğunu yaptığı Kanal D Hafta Sonu Ana Haber Bülteni, her Cumartesi ve Pazar günleri saat 19.00’da izleyenlerle buluşuyor.
Son Güncelleme: 12.01.2022 17:04