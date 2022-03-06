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Merve Altınkaya kimdir? Merve Altınkaya kaç yaşında, evli mi?

Güzel oyuncu Merve Altınkaya, birçok kişinin merak konusu oldu. Ekranların sevilen oyuncusu Merve Altınkaya hakkında merak edilenleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

06 Mart 2022 Pazar 18:18
Merve Altınkaya kimdir? Merve Altınkaya kaç yaşında, evli mi?
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Oyuncu Merve Altınkaya, yer aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Merve Altınkaya kimdir?

21 Ekim 1985 senesinde İstanbul’da doğan Merve Altınkaya, sinema ve dizi oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan Altınkaya, Avrupa Yakası adlı dizide ilk kez kamera karşına geçmiştir.

Baba Ocağı dizisinde canlandırdığı Didem karakteriyle tanınan Altınkaya, daha sonra Senden Başka, Vay Başıma Gelenler, Değiştir Bakalım, Nefes, Papatyam, Bitmeyen Şarkı, Cümbür Cemaat Aile, Sultan Poyraz Karayel ve Seven Ne Yapmaz gibi yapımlarda yer aldı. Altınkaya, 2016 senesinde Kadir Özdal ile evlenmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştur.



Son Güncelleme: 06.03.2022 18:18
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