Merve Altınkaya kimdir? Merve Altınkaya kaç yaşında, evli mi?

Oyuncu Merve Altınkaya, yer aldığı yapımlarda gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Merve Altınkaya kimdir?
Baba Ocağı dizisinde canlandırdığı Didem karakteriyle tanınan Altınkaya, daha sonra Senden Başka, Vay Başıma Gelenler, Değiştir Bakalım, Nefes, Papatyam, Bitmeyen Şarkı, Cümbür Cemaat Aile, Sultan Poyraz Karayel ve Seven Ne Yapmaz gibi yapımlarda yer aldı. Altınkaya, 2016 senesinde Kadir Özdal ile evlenmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştur.
Son Güncelleme: 06.03.2022 18:18