Mert Kurdal kimdir, nerede doğmuştur? Mert Kurdal evli mi? Mert Kurdal kaç yaşında?

Mert Kurdal kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Mert Kurdal’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Mert Kurdal kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Mert Kurdal’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Mert Kurdal aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1984’de dünyaya gelen usta oyuncumuz Mert Kurdal, şu zamanlarda Vatanım Sensin dizisinde Yanık Efe karakterine hayat vermektedir. Daha öncesinde Bizim Evin Halleri, Kasaba, Yeniden Başla, Dedektif Memoli, Çanakkale Yolun sonu, Aramızda Kalsın gibi yapımlarda yer almıştır.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü mezunu olan Mert Kurdal, aslen Ankaralıdır. Burcu Yengeçtir. Üniversite eğitimi dışında özel oyunculuk dersleri almıştır.